Istraži Dubrovnik ovog listopada trčeći na Spartan trail utrci

Globalni brend, Spartan, poznati organizator najvećih svjetskih utrka s preprekama, ove godine u listopadu u Dubrovnik dovodi trail utrku. Spartan Trail Dubrovnik, koji će se održati 28. i 29. listopada izazov je u kojemu se ne prihvaća prosječnost, već očekuje nešto u potpunosti izvan uobičajenog kroz svaki korak koji će označavati malu pobjedu nad samim sobom i stvoriti trenutke koji će se pamtiti vječno. Spartan Trail Dubrovnik je nevjerojatno zahtjevna staza koja testira fizičke i mentalne granice. Ovdje se ne trči, nego i nadmašuje samog sebe, prekidajući mentalne blokade koje, na određen način, koče svakoga od nas.

Staza duga 10 kilometara

Spartan Trail Dubrovnik je utrka koja će omogućiti trail trkačima da se natječu u jednoj od tri različite dužine staza, te je prva takva utrka svjetskog kalibra u Hrvatskoj i regiji. Stazama dugim 10 km sa elevacijom od 245 metara, 21 km sa elevacijom od 1073 metra i 50 km čija elevacija iznosi 2627 metara sudionici će imati priliku pomaknuti svoje granice izdržljivosti i pokazati pravi sportski duh. Staze utrka prolaze dubrovačkim krajem od Konavala preko Župe Dubrovačke do platoa Srđa ispod čijih se padina nalazi prelijepi Dubrovnik. Najduža i najimpresivnija dionica započinje u Cavtatu, povijesnom mjestu koje je nekada bilo poznato kao Epidaurum. Sa svojim zadivljujućim zalascima sunca koji će vas oduševiti, Cavtat se ubraja u najromantičnije gradove na Jadranskoj obali.

Nakon starta utrke u Cavtatu te polaska prema naselju Zvekovica, s istočne strane ostat će Konavoske stijene, impresivni klifovi u dužini od 20-ak kilometara, koje se protežu od Cavtata do Molunta. Pogled se pruža s vrha stijena na otvoreno more sve do Italije i Otranta te na zelene pejzaže Konavala. Na samoj stazi pruža se prilika za uranjanje u bogatu povijest i prirodnu ljepotu ovog područja. Dok trčite dalje, naići ćete na nevjerojatan spomenik iz 3. stoljeća - Mitrej u Močićima, reljef koji prikazuje boga Mitru kako ubija bika, što, s popratnim motivima, simbolizira rađanje novog života. Ovaj jedinstveni spomenik svjedoči o bogatoj povijesti rimske vladavine nad Konavlima. Nastavljajući dalje, utrka vodi do franjevačkog samostana sv. Vlaha u Pridvorju, izgrađenog u 15. stoljeću, koji predstavlja duhovno i kulturno središte Konavala.

U neposrednoj blizini samostana, a podno Kneževa dvora i sjeverne obronke Konavoskog polja, trasa utrke vodi uz vinograde čuvene malvazije dubrovačke, jedne je od najboljih hrvatskih bijelih vina. Utrka se hrabro penje prema vrhu Sniježnice, najviše planine u Konavlima, prelazeći trasu nekadašnje uskotračne željeznice, poznate kao "Ćiro". Svaki korak koji poduzimate ovdje simbolizira snagu i upornost koju nosite u sebi. Također, utrka se u svom završnom dijelu kroz konavosku regiju spušta stazom Ronald Brown. Većina područja Konavala, kao i staze ove utrke, uvršteno je u Europsku ekološku mrežu NATURA 2000.

Cilj na platou Srđa

Staza se dalje nastavlja prema području Župe dubrovačke gdje se trasa najdulje utrke spaja s trasom formata dugog 21 kilometar koja starta iz Mlina na samoj jadranskoj obali, prema dugo godinama zaboravljenim župskim stazama ka vrhu Malaštice visoke 625 metara. S vrha se otvaraju vidici prema župskim uvalama, otočićima, Cavtatu i hercegovačkim vrhovima. Silaskom s vrha trasa se nastavlja uz planinsku granicu s Bosnom i Hercegovinom prema slavnom brdu Srđ poviše Postranja te preko Gornjeg Brgata. Trasa nastavlja preko Medene doline, Žarkovice i Bosanke do vrha Srđa odakle se pružaju nezaboravni vidici na grad Dubrovnik, Elafite i cijeli dubrovački akvatorij. Cilj utrke se nalazi na područja platoa Srđa. Na kraju nevjerojatnog putovanja, sudionici će se vratiti u dragulj Jadrana, Dubrovnik. Ovaj povijesni grad, poznat po svojim zidinama, crkvama, palačama i uskim ulicama dočekivati će trkače s otvorenim rukama popraćene spektakularnom atmosferom koja će zauvijek ostati urezana u njihova sjećanja.

Spartan Trail Dubrovnik je nevjerojatno izazovna utrka koja će testirati hrabrost i snagu trkača na putu kroz epsku povijesnu ljepotu Dubrovnika. Sudionici sva tri formata uživati će u ljepotama dubrovačkog kraja te osjetiti dašak čuvene povijesti Dubrovačke Republike. Spartan Trail Dubrovnik više je od obične utrke - to je autentična životna avantura koja će trkače ispuniti ponosom, snagom i hrabrošću. Ovog listopada zakorači u pravcu van svoje komfor zone i hrabro se suoči s izazovima staze. Svaki korak na ovoj stazi znači preuzimanje kontrole nad svojim životom i odupiranje svakom izazovu koji se postavlja.

Više informacija dostupno je na web stranici događaja: https://www.spartantrail.com/hr/dubrovnik/