Istra slavila u Varaždinu i skočila na treće mjesto SHNL-a

Nogometaši Istre 1961 uspješno su otvorili 18. kolo SuperSport HNL-a pobjedom 3:1 protiv Varaždina na stadionu Anđelko Herjavec, čime su nastavili sjajan rezultatski niz i probili se na treću poziciju prvenstvene ljestvice.

Momčad trenera Oriola Riere odigrala je vrlo zrelu i ofenzivno učinkovitu utakmicu, a ključnu ulogu imao je Smail Prevljak. Bosanskohercegovački napadač dvaput je zatresao mrežu domaćina i potvrdio odličnu formu, dok je treći pogodak za Puljane postigao mladi krilni igrač Vinko Rozić. Jedini strijelac Varaždina bio je Ivan Mamut.

Osim bodovnog značaja, susret će ostati zapamćen i kao prva pobjeda Istre protiv Varaždina otkako je varaždinski klub ponovno osnovan nakon gašenja Varteksa, što ovom slavlju daje dodatnu težinu.

Utakmica je započela u otežanim uvjetima zbog guste prosinačke magle koja je u prvim minutama znatno smanjila vidljivost, no vremenske prilike ubrzo su se popravile, što je omogućilo kvalitetniju i tečniju igru.

Istra je s ova tri boda preskočila konkurenciju u borbi za vrh te sada ima bod prednosti u odnosu na Slaven Belupo, potvrđujući kako se ozbiljno uključila u borbu za najviša mjesta.