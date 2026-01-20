Istarski fuži proglašeni su drugom najboljom vrstom tjestenine u svijetu

Gastronomski portal TasteAtlas proglasio je istarske fuže drugom najboljom vrstom tjestenine u svijetu za 2026. godinu. Riječ je o iznimnom uspjehu za hrvatsku gastronomiju, posebno kada se zna da su prošle godine bile na petom mjestu, što znači značajan skok u prestižnom svjetskom rangiranju. TasteAtlas, jedan od najposjećenijih portala posvećenih svjetskoj kuhinji, godišnje rangira tisuće jela i namirnica temeljeno na recenzijama korisnika i stručnjaka iz cijelog svijeta, piše Jutarnji.

Ovo priznanje dolazi u trenutku kada istarska gastronomija doživljava pravi procvat na međunarodnoj sceni. Fuži su više od običnog jela, one predstavljaju živu vezu s tradicijom i identitetom poluotoka. Njihov uspjeh potvrđuje ono što lokalni kulinarski entuzijasti znaju već godinama - istarska kuhinja pripada među najvrjednije u Europi.

Fuži su autohtonom obliku tjestenine koja potječe iz ruralnih krajeva Istre, gdje su se stoljećima pripremale u seljačkim kućama. Njihov karakterističan oblik nastaje ručnim uvijanjem malih komadića tijesta oko prsta ili štapića, što im daje prepoznatljivu romboidnu strukturu. Ovaj oblik nije samo estetski, omogućava tjestenini da savršeno zadrži umak i da se ravnomjerno kuha. Etimologija samog naziva povezana je s dijalektom istarskog govora, a tehnika izrade prenošena je s generacije na generaciju kao dio obiteljskog kulinarskog znanja.

Fuži su nekada bile rezervirane isključivo za blagdane i posebne prigode jer je njihova priprema bila dugačak proces koji je zahtijevao vrijeme i trud cijele obitelji. Svaki komadić tijesta morao je biti pojedinačno oblikovan, što je značilo da je priprema za veću skupinu mogla trajati satima. Danas su postale kulinarskim simbolom Istre, jelo koje turisti traže jednako kao i domaći gosti.

Najpoznatija kombinacija su fuži s tartufima. Ta kombinacija postala je sinonim za istarsku vrhunsku gastronomiju, spajajući jednostavnost tjestenine s intenzitetom tartufa u jelo koje je istovremeno rustično i elegantno. Tradicionalno su se fuži servirali sa žgvacetom ili uz pečeno meso, no suvremena istarska gastronomija eksperimentira s brojnim kombinacijama, od morskih plodova do divljači i sezonskog povrća.

Drugo mjesto na TasteAtlas listi nije samo priznanje za određeni oblik tjestenine, već potvrda vrijednosti tradicionalnog znanja, lokalnih proizvoda i ljudi koji marljivo čuvaju autentičnost. U vremenu kada globalizacija često vodi do gubitka kulinarnih identiteta, istarski fuži pokazuju kako se tradicija može očuvati i promovirati bez kompromisa u kvaliteti. Ovaj uspjeh također je podsjetnik na bogatstvo hrvatske gastronomske scene koja se proteže daleko izvan poznatijih jela i sve više osvaja priznanja na međunarodnoj razini.