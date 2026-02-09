Istaknuti splitski HDZ-ovac s vrha Porezne uprave prešao raditi za ugostitelje: "Odsad samo privatni sektor"

Dugogodišnji pročelnik Porezne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji Ivica Kusić, inače i viđeni član splitsko-dalmatinskog HDZ-a, s prvim danom ove godine iznenada je napustio javni sektor. Kako tportal doznaje, zaposlio se kod najvećih splitskih ugostitelja.

Njegov novi poslodavac jest tvrtka Yellow Experience d.d., što je zapravo nedavno preimenovani bivši Yellow Apple, a koji u svom portfelju ima više splitskih klubova, kao što su Boiler u Marmontovoj ulici, Olive Tree i Roof 68 na Rivi te novi objekt na netom uređenoj plaži Žnjan.

Ivica Kusić za tportal je potvrdio ovu informaciju.

'Nakon dvadeset godina u javnoj službi te deset godina na mjestu pročelnika, došlo je vrijeme za prelazak u privatni sektor. Namjeravao sam otvoriti svoju tvrtku, no prije toga u Poreznoj upravi moram provjeriti ograničenja vezana uz sigurnost podataka u koje sam imao uvid', rekao je Kusić.

U novoj tvrtki će, kaže, biti član Uprave zadužen za financije, a u djelokrugu rada imat će financijsko upravljanje i planiranje, javno izvještavanje i eventualnu pripremu ulaska strateških investitora kroz izdavanje obveznica, dokapitalizaciju i slično.

Na primjedbu da prelazi raditi u tvrtku koju je donedavno trebao nadzirati, Kusić odgovara da je na jednak način bio zadužen nadzirati sve tvrtke na ovom području.

Sporni noćni klub u centru

Yellow Apple, odnosno današnji Yellow Experience, bio je predmet kontroverzi u doba prethodne splitske gradske vlasti zbog noćnog kluba u strogom centru grada koji je, kako se tvrdilo, generirao nered u ljetnim mjesecima. Gradska uprava stoga mu je pokušala ograničiti radno vrijeme, no to je spriječilo Ministarstvo turizma, uz objašnjenje da je za reguliranje rada noćnih klubova nadležna država, a ne lokalna samouprava.

Novi gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da je pokrenuo proceduru kako bi se izmijenio zakon koji regulira ovo područje te da u tome ima podršku Vlade, no zasad nema konkretnih koraka u tom smjeru.

Inače, knjigovodstveni servis u Šutinu vlasništvu, u kojemu je i on radio prije nego što je izabran za gradonačelnika, svojedobno je angažirala tvrtka Yellow Apple.

Ista tvrtka u proteklim mjesecima bila je meta prozivanja arhitekata i gradske tvrtke Žnjan d.o.o. jer je na objektu u najmu na najvećoj splitskoj plaži obavljala neovlaštene preinake. Uklonili su ih tek nakon što im je izrečena treća opomena i prijetnja raskidom ugovora.

Tko je vlasnik

Premda se u javnosti spekuliralo o vlasništvu nad poznatim splitskim klubovima, donedavno je kao jedini vlasnik bio registriran Denis Jušić. Iz poslovnih servisa može se iščitati da je prije tri godine promijenio status iz 'jedinog člana' u 'člana društva', a koje je tada bilo organizirano kao d.o.o.

U registru stvarnih vlasnika, koji operativno vodi Fina u ime Ureda za sprječavanja pranja novca, odnosno Ministarstva financija, stoji da Jušić drži 90 posto udjela. Preostalih deset posto se ne spominje.

Lokalni mediji lani su otkrili neobičan podatak da u Nadzornom odboru ove tvrtke sjedi dekan Pravnog fakulteta u Splitu Ratko Brnabić, a on je to odbio pojasniti ili komentirati.

Tvrtka Yellow Experience od 2023. godine u formi je dioničkog društva. Sve donedavno zvala se Yellow Apple, kada je preimenovana i dobila sadašnji naziv, no zanimljivo je da je odmah nakon toga osnovana nova tvrtka sa starim nazivom Yellow Apple, o čijem poslovanju zasad nisu dostupni nikakvi podaci osim da je njen stvarni vlasnik također Denis Jušić, također s 90 posto.

'Glavna' tvrtka u koju je prešao raditi donedavni šef Porezne uprave u Splitu, po posljednjim dostupnim podacima (za 2024. godinu), ima prihode od 10,3 milijuna eura i bruto dobit od 2,34 milijuna eura godišnje.