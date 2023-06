"ISLANDSKI ZID U OMIŠU: "Od Pešića sam naučio reći 'majstore' i 'brate'. Sviđa mi se priroda, hrana, ma sve..."

Baš kao i svake prethodne godine kada su na kamp rukometnih golmana dolazila najveća imena svjetskog rukometa, tako će i 13. izdanje najboljeg kampa za rukometne golmane na svijetu predvoditi dvojica vrhunskih demonstratora, Andreas Wolff i Viktor Gisli Hallgrimsson.

Wolff je bio dio ove lijepe priče u Omišu i prošle godine, a Hallgrimssonu je ovo prvi kamp. Tek su mu 22 godine, ali ovaj 203 cm visoki golman, koga nazivaju i "islandski zid" već je jedan od najboljih rukometnih golmana na svijetu.

Stigao sam na poziv organizatora Marija Čaljkušića koji je kontaktirao mog agenta. Čuo sam dosta lijepih stvari o ovom projektu, malo sam istraživao na internetu tko je sve bio dio ove lijepe priče, i odmah sam pristao doći, pogotovo zbog toga što mi se pružila prilika opet podsjetiti vašu lijepu zemlju. Bio sam već u Hrvatskoj s mladom reprezentacijom 2016. i 2018.

Što vam se posebno svidjelo?

Priroda, vrijeme, hrana, sve... Posjetio sam i Dubrovnik i Split. Lijepo će mi doći sedam dana aktivnog odmora, samo moram paziti da ne izgorim na suncu, moja koža je jako osjetljiva, ha, ha, ha... Svidjelo mi se i neko piće za koje su mi rekli da je to "hrvatska verzija cole", napravljeno na biljnoj bazi... Ne znam ponoviti ime...

Cockta?

Da, to je to, zanimljiv okus...

Koga poznajete od hrvatskih igrača?

Igram s Ivanom Pešićem, sjajan je lik, jedini Hrvat s kojim sam igrao u klubu. Od onih protiv kojih sam igrao pamtim Martinovića i Jaganjca koji su jako dobri šuteri...

Što vas je Pešić naučio?

Naučio sam par hrvatskih riječi, kao "dobro", "majstore" i "brate", tako zove sve suigrače. Naučio sam i "u pi... materinu", to stalno ponavlja ako nešto nije dobro, ha, ha, ha... Ivan je top momak, pun iskustva i jako se dobro slažemo.

Je li rukomet najpopularniji sport na Islandu?

Košarci u zadnje vrijeme jako raste popularnost, ali rukomet je nakon nogometa i dalje najpopularniji. Imamo jako dobru reprezentaciju i mnoga djeca koja krenu u sport najprije počnu s rukometom.

Koji je najbolji savjet koji možete dati djeci s kojom ćete raditi?

Neka gledaju ono što rade drugi, iskusniji golmani, i neka uče od njih i pokušajte to što su naučili implementirati u svoj stil i način igre. To je najbolji savjet koji im mogu dati.

Koja je najveća prepreka za mlade golmane danas?

Manjak specijaliziranih trenera za golmane u klubovima. Ja sam imao sreće, na početku sam imao oca koji je znao što trebam raditi, nakon toga sam radio s Ronaldom Ratzeom koji je igrao na Islandu, on me učio nekim stvarima drugačije nego sam ja to radio. I puno smo pričali. Golmani su uglavnom sami, prepušteni sebi i jako je dobro ako imate nekoga tko vam može pomoći savjetom, s kim možete popričati ako odigrate lošu utakmicu. U svakom slučaju je dobro ako vam netko može dati drugačiju perspektivu od one koju imate sami...

Jeste li popularan na Islandu, zaustavljaju li vas ljudi, traže autogram, fotografiju...?

Da, uglavnom nakon velikih natjecanja... Visok sam pa me lakše uoče, ha, ha, ha...

Što radite u slobodno vrijeme?

Studiram psihologiju, naravno online, i igram puno video igrica.

Što volite jesti?

Najdraža mi je meksička hrana, inače je jako popularna na Islandu i ima jako puno meksičkih restorana, što je dosta zanimljivo. Volim i burgere, pizze, hot dog...

Zdrava hrana?

Ne, ne volim je baš, pogotovo ne ribu...

Kad ste počeli igrati rukomet i jeste li od prvoga dana bili golman?

Počeo sam s devet godina, kao igrač, i nakon četiri mjeseca sam odustao, nije mi se nimalo svidjelo. Oduvijek sam želio postati profesionalni nogometaš ali zbog moje visine nikad nisam ima pravu priliku, pa sam se nakon godinu i pol dana nogometnih treninga, na nagovor oca Hallgrimura koji je bio rukometni golman i trener u jednom kvartovskom klubu, na koncu ipak vratio rukometu.

Zašto golman, a ne igrač, s vašom visinom bili biste ubojiti?

Valjda sam bio dobar na golu, a tu je i ta obiteljska tradicija, preko oca... Isprva sam trenirao dva puta tjedno, ništa posebno, a onda je krenulo...

Jesu svi Islanđani tako visoki?

Ne, ni izbliza kao ja.

Tko vam je bio uzor?

Uzor mi je na početku bio otac, koji mi je dao dosta dobrih savjeta, pogotovo u radu nogama, a kad je postalo ozbiljno, onda je to bio, a i danas je danski reprezentativac Niklas Landin, koji je za mene najbolji golman na svijetu. Gledam video snimke njegovih kretnji i obrana, od njega nastojim učiti i kopirati ga u nekim stvarima...

Kako vi stojite na popisu najboljih?

Ha, najbolji je Niklas Landin, pa Andreas Wolff, tu su i Emil Nielsen i Gonzalo de Vargas, a ja sam tu negdje, recimo na petom mjestu.

Koje su vaše najveće prednosti kao golmana?

Pretpostavljam da je to moja visina od 203 cm i jako duge ruke.

Da je u pitanju samo visina onda bi momci koji su viši od vas bili i bolji golmani?

Ok, nije samo visina, nego visina u kombinaciji s tehnikom i gipkošću. Dosta toga zbog dimenzije tijela mogu lakše pohvatati, čak i nogama udarce ispod grede.

Zovu vas "Islandski zid", a Gisli, je li vam to srednje ime ili nadimak?

Gisli je ime mog djeda, tako mi na Islandu dobivamo imena. Srednje ime dobio sam po djedu, a prezime je ime oca Hallgrimura, plus nastavak koji znači da sam njegov sin...