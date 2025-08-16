Iskusni ronilac preminuo na plaži, pozlilo mu za vrijeme manifestacije

Ikarski barkajoli su danas zavijeni u crno, shrvani i u šoku jer je iznenada, na plaži preminuo njihov dugogodišnji član i ronilac, javlja Novi list.

Tragedija se dogodila malo prije nego li je trebala započeti jubilarna, deseta po redu manifestacija “Vino i vruja” u organizaciji Ikarskih barkajola.

Iskusni ronilac iz Rijeke koji je uvijek sudjelovao u spuštanju i vađenju kaveza s vinom u ikarsku vruju i iz nje, danas ujutro se nakon izrona nije osjećao dobro, pozlilo mu je, te su ga do dolaska hitne medicinske pomoći pokušale reanimirati dvije osobe s medicinskim znanjem.

Nažalost, niti njihov trud, kao niti zalaganje stručnog medicinskog osoblja iz ekipe hitne pomoći nisu bili dovoljni, te su se s velikom tugom u srcu kolege ronioci, Ikarski barkajoli i cijela Ika morali oprostiti od svog prijatelja, a dan kada se trebao proslaviti jubilej, punih deset godina manifestacije “Vino i vruja” u Iki pretvorio se u tragediju.