Iskoristite sunce početkom tjedna jer ga neće biti puno nakon toga. Stižu kiša i južina, ima li zime na vidiku?

Čak 16,4°C izmjereno je u Dubrovniku tijekom nedjelje. Prema podacima DHMZ-a, samo stupanj manje bilo je u Pločama, Hvaru, Komiži, Makarskoj, Zadru, Palagruži i Lastovu.

Dalmacija je tako bila uvjerljivo najtopliji dio zemlje. Primjerice, u Varaždinu temperatura zraka niti u najtoplijem dijelu dana nije prešla -1°C, u Osijeku nije prešla ništicu.

U novom tjednu bit će dosta stabilnog vremena, ali će se vrijeme za vikend značajno promijeniti. Veći dio tjedna na vrijeme će utjecaj imati stabilna anticiklona, no od srijede tlak zraka će biti izraženijem padu, a sredozemna ciklona direktno će djelovati na vremenske prilike na Jadranu u drugom dijelu tjedna.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme. Na većem dijelu Jadrana puhat će slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura. Na moru srednje u južne Dalmacije umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od -6 do 0°C u Dalmatinskoj zagori, od 0 do 7°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 7 do 13°C.

Pretežno sunčano bit će u utorak. Na većem dijelu Jadrana puhat će slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura. Na otvorenom moru srednje u južne Dalmacije umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od -8 do -1°C u Dalmatinskoj zagori, od -1 do 6°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 5 do 12°C.

U srijedu znatno više oblaka u odnosu na prethodne dane. Ponegdje može pasti malo kiše, osobito na moru južne Dalmacije, a ujutro se ne može isključiti mogućnost koje snježne pahulje u Dalmatinskoj zagori. Do Šibenika će puhati slaba do umjerena bura, južnije levant, a navečer na otvorenom moru može biti jakih udara juga. Jutro će biti malo manje hladno u odnosi na utorak, najviše dnevne temperature od 4 do 13°C.

Četvrtak donosi promjenjivo vrijeme, bit će dosta oblaka, ali će i dalje biti kraćih sunčanih razdoblja. Povremeno će biti kiše, većinom slabe, a na moru srednje i južne Dalmacije može pasti preko 10 litara. Puhat će umjereno do pojačano jugo, ali će na moru zapuhati do umjerena tramontana. Najviše dnevne temperature od 7°C u Dalmatinskoj zagori do 14°C na otocima.

Petak donosi promjenjivo vrijeme. Kiša je izglednija na otvorenomu moru i otocima, a drugdje će je biti znatno manje. Počet će jačati jugo, osobito u drugom dijelu dana. Jutro osjetno toplije, najviše dnevne temperature od 9 do 14°C.

Vikend će proći u znaku pretežno oblačnog vremena. Povremeno će biti kiše, moguća je i grmljavina. Lokalno će pasti preko 30 litara po kvadratnom metru. U subotu će puhati umjereno do jako jugo, u nedjelju levant, potom će se bura širiti na veći dio obale. Bit će relativno toplo za dio godine, u nedjelju navečer moguće je umjereno zahlađenje i snijeg u višim planinama.