Iritiraju vas grupne poruke? Niste jedini

Mnogima od nas grupni chatovi dio su društvenih života. Te grupe, formirane na aplikacijama kao što su Messenger ili Whatsapp, mogu biti velike od sto ljudi ili male od tri. Koristimo ih za organiziranje jednokratnih zadataka ili događaja, upravljanje stalnom koordinacijom između grupa poput sportskih klubova ili radnih timova i održavanje kontakta s obitelji i prijateljima.

U najboljim slučajevima grupni razgovori mogu pružiti važne prostore za izgradnju i održavanje odnosa. Mogu biti mjesta radosti, solidarnosti i utočišta. Ali oni također mogu biti opterećujući i stvoriti osjećaje tjeskobe i brige, prenosi N1.

Ovo su tri najveća problema takvih chat grupa.

1) Zatrpani ste količinom poruka

Količina poruka i obavijesti grupnih chatova može biti ogromna.

U jednom istraživanju, sudionica se prisjetila da je slučajno ostavila svoj mobitel kod kuće i kad se vratila po njega otkrila je da je propustila 200 poruka u grupnom chatu o kupnji rođendanskog dara.

Drugi je objasnio da je njihov najaktivniji grupni chat započeo u 8 ujutro i nije se utišao do 1 ujutro.

Nedavno istraživanje provedeno među ljudima u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu sugerira da je to čest problem, pri čemu je 40 posto ispitanika izjavilo da su bili zatrpani porukama i obavijestima grupnog chata. A tu su i obavijesti iz e-pošte, društvenih medija, kalendara, aplikacija za vijesti i tako dalje. Ljudi to često kontroliraju isključivanjem grupnih razgovora. Ali to može značiti propuštanje važnih informacija ili planova za nadoknađivanje, ili potrebu zaroniti u grupni chat i izaći iz njega kako biste provjerili relevantne razgovore.

Ljudi su također opterećeni kaosom grupnih razgovora. U velikim grupama može se voditi više razgovora odjednom, što otežava praćenje onoga o čemu se raspravlja ili planira. Ovi problemi mogu učiniti grupne razgovore neučinkovitima za zadatke za koje su postavljeni. Osobito u velikim grupama poznanika, planiranje se može pretvoriti u zbrku mišljenja, alternativa i usputnih razgovora.

2) Ne želite biti tamo, ali ne možete otići

Drugi, možda i značajniji, izazovi su teška ili neugodna društvena dinamika koja se može pojaviti. Lakoća stvaranja grupa i dodavanja članova znači da ljudi mogu biti uključeni u grupe kojima se ne bi odlučili pridružiti.

U jednom takvom slučaju žena je dodana u grupu za organiziranje zajedničkog dara za kolegu. Radije ne bi pridonijela daru, ali joj je bilo suviše neugodno otići. Izazovna dinamika također može nastati kada se odnosi promijene nakon što je uspostavljen grupni chat.

Jedan mi je sudionik ispričao o grupnom chatu koji su započela četiri bliska prijatelja kad su krenuli na fakultet. Godinu dana kasnije, jedna se osoba udaljila i postala uglavnom tiha u grupnom chatu, iako su ga ostale tri i dalje koristile za razgovor i organiziranje razgovora. Drugi sudionici opisali su osjećaj da su zarobljeni u grupnim razgovorima koje bi radije napustili. Očigledna obavijest “x je napustio grupu” učinila ih je nevoljnima da formalno odustanu, ali ignoriranje grupe također je bilo neugodno.

Mnogi od ovih izazova proizlaze iz krutog članstva u grupnim razgovorima (ili ste uključeni ili ste izvan njih) što se ne uklapa uvijek u složenost naših odnosa. Ovi izazovi također mogu biti pogoršani nejasnim ili osporenim društvenim bontonom oko grupnog slanja poruka.

3) Osjećate se isključeno

Najteži problemi nastaju kada se procesi socijalne isključenosti odvijaju u grupnim razgovorima.

Mogu se pojaviti grupe pozadinskih kanala, gdje neki članovi grupe stvaraju novu grupu za privatnu komunikaciju o tome što se događa u glavnom chatu.

U najdramatičnijim slučajevima, sudionici su opisali ljude koji su izbačeni iz grupa zbog neslaganja ili zato što je netko smatrao da je grupni chat postao prevelik.

Istraživanja pokazuju da je uklanjanje iz grupe rijetko i da se uglavnom događa nakon prekida odnosa.

Ali nagađanje o tome jeste li bili isključeni iz grupnog chata može biti razlog za tjeskobu, posebno zato što možda ne samo da propuštate tračeve i videe s mačkama, već i planove da osobno nadoknadite propušteno.

Što možete učiniti?

Naši međusobni odnosi mogu biti čudni, neugodni i zbrkani – grupni razgovori odražavaju ovu društvenu stvarnost, ali s dodanim slojem tehnološke složenosti.

Općenito, istraživanja pokazuju da su grupni razgovori u kojima ljudi najviše uživaju manje grupe s bliskim prijateljima.

Dakle, dok se dizajn aplikacije ne poboljša i dok zajedno ne smislimo pravila ponašanja za neugodne trenutke grupnog razgovora, najbolje je da:

– Koristite grupne razgovore s nekolicinom ljudi koji se međusobno poznaju ili za koje ste uvjereni da će se slagati

– Pronađite drugi način organiziranja te gužve. Koristite druge oblike organizacije za složenije događaje ili veće grupe (pozivnice, Facebook događaji ili SMS-ovi jedan na jedan)

– Utišajte ta luda čavrljanja ako se borite s distrakcijom ili niste toliko zainteresirani. Utišavanje je uobičajeno i sve očekivanije. Ako se chat često koristi za organiziranje stvari koje ne želite propustiti, obavijestite nekoga u grupi kako bi vas mogli obavještavati ili napravite rutinu prijavljivanja.

– Ako se osjećate čudno zbog neke društvene dinamike grupnog chata, razgovarajte o tome s osobom u grupi koju najbolje poznajete. Možemo napraviti mnogo pretpostavki o tome što ponašanje drugih ljudi u slanju poruka znači, ali nedostatak dodatnih društvenih znakova znači da naše pretpostavke mogu biti pogrešne. Ta vas osoba možda ne izbjegava – možda je samo isključila razgovor!