Iris Livaja pridružila se hodočasnicima za Veliku Gospu

Hodočašća su intiman čin vjere, no ovo ima i jednu sportsku notu – onako, pomalo hajdučku. Kako kaže stih pjesme grupe Viva: "I do Sinja idemo bosi, samo da ti budeš najbolji..."

Vjernici već desetljećima hodočaste Gospi Sinjskoj, a i ove će se godine, sljedećeg četvrtka, rijeke hodočasnika sliti prema Sinju. Tradicionalno, u subotu u tjednu pred blagdan Velike Gospe održava se hodočašće mladih.

Na putu prema Sinju zatekli smo i Iris Livaju, supruga kapetana i najboljeg igrača Hajduka, Marka Livaje – igrača koji je već stekao status legende kluba. Iris je u društvu prijateljica Đine i Kristine, a trenutke s puta podijelila je i u svojoj Instagram priči.

Lijepo je vidjeti kako se osobne i zajedničke tradicije isprepliću – od odanosti sportskim idolima do vjerničke privrženosti našoj Nebeskoj Majci.