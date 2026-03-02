Iranska ambasada u Zagrebu prozvala Hrvatsku: 'Izrazito žalosno da podržavate agresiju'

Veleposlanstvo Islamske Republike Iran u Zagrebu oglasilo se priopćenjem o “vojnoj agresiji izraelskog režima i SAD-a na Iran” te o “mučeničkoj smrti” ajatolaha Alija Khameneija. U priopćenju su snažno osudili, kako kažu, “kukavički i gnusni teroristički čin i atentat na vodstvo Islamske Republike” dodajući da su ga naredili i izvršili “jedni od najpokvarenijih ljudi na svijetu”.

“Namjerni atentat na najviši politički autoritet suverene države članice Ujedinjenih naroda predstavlja očito kršenje međunarodnog prava i temeljnih načela sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda, uključujući zabranu upotrebe sile i obvezu poštivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država, piše Telegram.

Nema sumnje da će ozbiljne posljedice ovog neoprostivog zločina izravno osjetiti zločinački američki i izraelski režim, koji snose punu odgovornost za sve nastale reperkusije. Od 28. veljače, naša sveta i voljena domovina, ponosna država Iran, bogata i drevna civilizacija, ponovno je podvrgnuta zločinačkoj vojnoj agresiji američko-izraelske osovine”, navode.

‘Sada je vrijeme za obranu domovine’

Nova agresija na Iran se, napominju, dogodila uslijed diplomatskih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država. “Unatoč tome što smo bili uvjereni da Sjedinjene Države i izraelski režim namjeravaju izvršiti još jedan vojni udar, ponovno smo stupili u pregovore kako bismo međunarodnom sustavu i svim zemljama svijeta dokazali pravednost iranskog naroda i pokazali nelegitimnost bilo kakvog izgovora za napad. Sada se iranski narod ponosi time što je učinio sve što je potrebno kako bi spriječio rat i nestabilnost. Sada je došlo vrijeme za obranu domovine i suprotstavljanje neprijateljskoj vojnoj agresiji”, dodali su.

Iz veleposlanstva ističu kako napadi na Iran krše članak 2(4) Povelje UN-a te da su oni jasna oružana agresija na Islamsku Republiku Iran. “Odgovor na agresiju zakonito je i legitimno pravo Irana prema Članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda, a oružane snage Islamske Republike Iran upotrijebit će svu svoju moć i resurse kako bi se suprotstavile ovoj zločinačkoj agresiji i odbile zlodjelo neprijatelja”, kažu.

‘Iranci se nikad nisu predali stranoj agresiji’

Usto, iz veleposlanstva poručuju kako je izrazito žalosno da su određene države zauzele dvoličan stav u odgovoru na vojne napade na Iran koji su rezultirali tragičnom smrću civila, među kojima su mnoge žene i djeca.”Povijest svjedoči da se Iranci nikada nisu predali stranoj agresiji i hegemoniji; pa tako ni sada, odgovor iranskog naroda bit će odlučan i presudan te će natjerati agresore da požale zbog svojih zločina.

Ponosni narod Irana, kao i uvijek, nastavit će svoj plemeniti put snažno, ustrajno i odlučno. Redovni će se poslovi zemlje nastaviti odvijati bez prekida. Čista krv mučenika samo će ojačati odlučnost iranskog naroda u obrani svoje neovisnosti, dostojanstva i uzvišenih ideala. Naposljetku, oni pojedinci ili države koje pozdravljaju vojne akcije američko-izraelske osovine trebaju biti svjesni da bi se takva američka politika teroriziranja mogla jednog dana usmjeriti protiv njih”, zaključuju u priopćenju, piše Telegram.

MVEP: Osuđujemo osvetničke napade Irana

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je u nedjelju iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva i objavilo da posebno prati što se zbiva s brojnim Hrvatima koji ondje žive.

“Žalimo što su nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti u pregovorima o zaustavljanju njihovog vojnog nuklearnog programa doveli do velike vojne intervencije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana”, objavio je MVEP na X-u.

“Ključno je spriječiti daljnje krvoproliće i zaštititi civile, uz puno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava”, dodao je MVEP, osuđujući “iranske napade odmazde balističkim raketama na susjedne zemlje, koji riskiraju daljnju regionalnu eskalaciju”.