Iran raketirao američku mornaricu

Američka vojska zasad se nije oglasila o napadu

Servisni centar američke Pete flote u Bahreinu bio je meta raketnog napada, objavio je Nacionalni centar za komunikacije Bahreina u priopćenju koje prenosi državna novinska agencija Bahrain News Agency (BNA).

U priopćenju se navodi da će dodatne informacije biti objavljene naknadno, a napad zasad nije pripisan nijednoj državi.

Vlasti su ujedno pozvale građane da slijede upute nadležnih institucija te da informacije prate isključivo iz službenih izvora.

Bahrein je domaćin sjedišta američke Pete flote, čije područje odgovornosti obuhvaća Perzijski zaljev, Crveno more, Arapsko more i dijelove Indijskog oceana.

Američka vojska zasad se nije oglasila o napadu. Ranije je američko veleposlanstvo u Bahreinu upozorilo svoje državljane da ostanu u skloništima zbog prijavljenih prijetnji projektilima i dronovima iznad zemlje.

