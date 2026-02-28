Iran raketirao američku mornaricu

Servisni centar američke Pete flote u Bahreinu bio je meta raketnog napada, objavio je Nacionalni centar za komunikacije Bahreina u priopćenju koje prenosi državna novinska agencija Bahrain News Agency (BNA).
U priopćenju se navodi da će dodatne informacije biti objavljene naknadno, a napad zasad nije pripisan nijednoj državi.
Vlasti su ujedno pozvale građane da slijede upute nadležnih institucija te da informacije prate isključivo iz službenih izvora.
‼️ [ 🇮🇷 IRAN | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 🇧🇭 BAHREÏN ]
🔸 L’Iran aurait attaqué la base Naval Support Activity (NSA) de l’US Navy à Bahreïn pic.twitter.com/CRS8N95VZR
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) February 28, 2026
Bahrein je domaćin sjedišta američke Pete flote, čije područje odgovornosti obuhvaća Perzijski zaljev, Crveno more, Arapsko more i dijelove Indijskog oceana.
Američka vojska zasad se nije oglasila o napadu. Ranije je američko veleposlanstvo u Bahreinu upozorilo svoje državljane da ostanu u skloništima zbog prijavljenih prijetnji projektilima i dronovima iznad zemlje.