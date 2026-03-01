Iran podigao crvenu zastavu iznad džamije, to je jeziva poruka

Crvena zastava u šiitskoj simbolici koristi se u trenucima kada se želi naglasiti da je prolivena “nepravedna krv” te da se traži pravda i odmazda. Podizanje takve zastave obično slijedi nakon ubojstva važnih vjerskih ili političkih lidera ili velikih napada koji izazovu snažne reakcije u javnosti.

Prema pisanju Dnevnog avaza, podizanje zastave ima snažnu poruku i unutar Irana i prema međunarodnoj zajednici.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da se atentat na Hameneija smatra objavom rata muslimanima te se zakleo na odmazdu, dodatno podižući ionako visoke napetosti u regiji.