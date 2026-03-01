Iran: "Danas ćemo pogoditi Izrael i SAD silom kakva nikad prije nije viđena"

Napetosti između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela dodatno su eskalirale nakon novih javnih prijetnji s obje strane.

Najviši iranski sigurnosni dužnosnik Ali Laridžani oglasio se na platformi X poručivši da je Iran već izveo napade.

"Jučer je Iran ispalio projektile na Sjedinjene Države i Izrael i nanio štetu", napisao je, dodavši: "Danas ćemo ih pogoditi silom kakvu nikada prije nisu iskusili."

Njegove riječi dolaze nakon ranijeg upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je također putem društvenih mreža zaprijetio oštrim odgovorom.

"Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, snažnije nego što je ikada prije bio pogođen", napisao je Trump.

"Ipak, bolje im je da to ne učine, jer ako to učine, pogodit ćemo ih silom kakva nikada prije nije viđena."

Razmjena poruka dodatno je podigla tenzije u ionako nestabilnoj regiji, dok međunarodna zajednica s oprezom prati razvoj situacije.