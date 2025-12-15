Ipak još ništa od Delije u Australiji. Hrvat objavio novi datum meča

Ante Delija ipak će još malo pričekati na povratak u kavez. Dubrovčanin je i službeno početkom prosinca dobio novog protivnika u vidu Moldavca Sergeja Spivca. Njihov meč UFC je prvotno planirali za 31. siječnja 2026. godine u australskom Sydneyju, no Delija je sada na službenom profilu objavio kako su borbu pomaknuli na 21. veljače te da će se, umjesto u Australiji, održati u SAD-u, u Houstonu.

To će biti Delijin povratnički meč nakon kontroverznog poraza koji je doživio 1. studenog protiv Walda Cortesa-Acoste. Podsjetimo, u tom meču sudac je prekinuo borbu nakon serije udaraca. Delija je potom počeo slaviti, a u pomoć Amerikancu već je ušao njegov kut. Nakon drame i pregleda snimke sudac je odlučio nastaviti borbu kada je uočio da je Delija protivnika pogodio prstom u oko. Borba se nakon toga nastavila, čime su prekršena brojna pravila, a Cortes-Acosta je nedugo zatim slavio nokautom.

Spivac je trenutačno sedmi izazivač i borac koji preferira hrvanje i borbu u parteru, gdje je ostvario čak osam od svojih 17 profesionalnih pobjeda. Iako mu stojka nije jača strana, njegova snaga i pritisak u klinču predstavljaju opasnost za svakoga. U meč protiv Delije ipak ulazi nakon dva uzastopna poraza koja je upisao tijekom ove kalendarske godine, i to od Jailtona Almeide i Cortesa-Acoste.

Spivac je u elitno društvo ušao nizom pobjeda nad Taiom Tuivasom, Carlosom Felipeom, Jaredom Vanderenom, Aleksejem Olejnikom, Gregom Hardyjem i Augustom Sakaijem, a kasnije je upisao i velike trijumfe nad Derrickom Lewisom te u revanšu protiv Marcina Tybure. U pobjedama protiv Lewisa i Tybure osvojio je i bonuse za izvedbu večeri, a poznat je po tome što ima najvišu uspješnost rušenja u povijesti UFC-ove teške kategorije.

Za Deliju će ovo biti treći nastup u manje od šest mjeseci, što predstavlja impresivan tempo i pokazuje njegovu želju da ostane aktivan te da se što prije vrati na pobjedničke staze. Stilski gledano, Moldavac bi trebao odgovarati Deliji. Dubrovčanin je također vrhunski hrvač s dugogodišnjim iskustvom i trebao bi moći neutralizirati Spivčeva najjača oružja, piše 24 sata.