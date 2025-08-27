Investitori iz Dalmacije u šoku: Novac uplaćen za nekretnine završio u rukama direktorice

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Službe kriminalističke policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad hrvatskom državljankom u dobi od 49 godina, koju se sumnjiči za kaznena djela protiv gospodarstva.

Naime, 49-godišnjakinju se sumnjiči da kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem na biogradskom području, protivno obvezi vođenja poslovanja navedenog društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a u cilju pribavljanja nepripadne imovinske koristi, tijekom 2021. i 2022.godine gotovinski novac primljen od investitora na ime ugovorene izgradnji nekretnine na širem biogradskom području, nije uplatila na račun društva već zadražala za sebe, čime je oštetitla trgovačko društvo za iznos od preko 140 tisuća eura.

Evo za koliko je oštetila državni proračun

Nadalje, isto tako sumnja se da nije obračunala niti platila porez na dodanu vrijednost kao ni porez na dobit te je time ukupno oštećen državni proračun za iznos od preko 43 tisuće eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene odgovorne osobe se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru podnosi kaznena prijava zbog sumnje da je počinila kaznena djela Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju te Utaja poreza ili carine.