Investitori iz Dalmacije oštećeni za 2,5 milijuna kuna: 67-godišnjak kazneno prijavljen

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 67-godišnjak je Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku kazneno prijavljen za tri kaznena djela gospodarskog kriminaliteta.

Radi se o kaznenom djelu zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaji poreza ili carine i kaznenom djelu povrede obveze vođenja poslovnih i trgovačkih knjiga.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni, kao odgovorna osoba trovačkog društva registriranog za djelatnost građevine, u rujnu 2018. godine, sklopio ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji nekretnine u Lumbardi.

Od 2018. do 2021. godine je u više navrata od investitora preuzeo novac u gotovini za izvođenje radova u ukupnom iznosu od 2.530.786,64 kuna (351.498,14 eura) koji primitak nije prikazao u poslovnim knjigama društva, već je dio od 998.129,33 kuna, odnosno 132.474,48 eura takao primljenih novčanih sredstava protupravno zadržao za sebe umjesto da je cjelokupni iznos položio na poslovni račun trgovačkog društva. Shodno tome, u razdoblju od 2018. do 2021. godine, kada su izvođen ugovoreni radovi, nije platio porez na dobit u iznosu od 38.940,00 eura.

Kaznena prijava protiv osumnjičenog slijedi u redovnoj zakonskoj proceduri.