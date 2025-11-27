INTERVJU Antonio Budimir: Moj cilj je kontinuirani razvoj Kaštela koji će građani osjetit u svakodnevnom životu

Na posljednjim lokalnim izborima Kaštela su dobila novog dogradonačelnika.

Antonio Budimir, stupio je u službu u svibnju ove godine, a po zanimanju je inženjer i osnivač je privatne tvrtke za upravljačke poslove na međunarodnom tržištu.

U razgovoru za Dalmaciju Danas govori o izazovima, prilikama i osobnim motivacijama.

- Gospodine Budimir, prije pola godine ste preuzeli funkciju zamjenika gradonačelnika. Iz privatnog sektora preuzeli ste odgovornost koja uključuje razvoj grada, suradnju s građanima, institucijama i gospodarstvenicima. Kako biste opisali prve mjesece u službi?

Prvi mjeseci dužnosničkog rada su vrlo intenzivni. Iako dolazim iz privatnog sektora, gdje je dinamika također važna, u javnoj upravi postoji dodatna odgovornost prema zajednici. Upoznajem se s projektima koji su u tijeku, ali i s onima koji tek dolaze, na čiju uspješnu pripremu imam utjecaj. Najvažnije mi je da moji prvi koraci budu učinkoviti i usmjereni prema najvažnijim potrebama građana.

- Kako funkcionira Vaša suradnja s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem?

Suradnja je iznimno dobra i temeljena na povjerenju. Gradonačelnik Ivanović, kojem je ovo treći mandat, poznaje grad, projekte i sustav do najsitnijih detalja, što uvelike olakšava zajednički rad. Njegovo iskustvo i jasna vizija razvoja Kaštela daju snažan okvir našem svakodnevnom djelovanju. U konstantnoj smo komunikaciji, usklađujemo aktivnosti i zajednički rješavamo izazove, od strateških investicija do operativnih tema. Kao zamjenik, nastojim biti konkretna podrška, ali i donijeti svježu energiju i dodatnu vrijednost. Naš cilj je isti — kontinuirani razvoj Kaštela koji će građani jasno osjetiti u svom svakodnevnom životu.

- Dolazite iz međunarodnog poslovnog okruženja. Kako to iskustvo pomaže u javnoj upravi?

Osnivač sam i direktor privatne tvrtke u obiteljskom vlasništvu koja se bavi inženjerskim i upravljačkim poslovima, uglavnom na međunarodnom tržištu. Ovo iskustvo donosi niz važnih karakteristika poput učinkovitog prepoznavanja i planiranja prilika, organiziranosti te upravljanja rezultatima odnosno vrijednostima uz strateško razmišljanje. Vjerujem da se ovi i drugi principi specifični za projektno strukturiranu organizaciju mogu vrlo uspješno prenijeti na rad gradske uprave, posebno kada govorimo o investicijama, infrastrukturnim projektima i racionalnom korištenju resursa.

- Koji su vam ključni prioriteti u narednom razdoblju?

Gospodarstvo je temelj svake snažne zajednice. U uvjetima visoke zaposlenosti želim raditi na stvaranju uvjeta za kvalitetnija radna mjesta, podršku gospodarstvenicima kao i daljnji razvoj zona koje mogu privući svrhovite investicije. No, to nije jedino područje. Sve aktivnosti koje mi budu povjerene — od komunalnog segmenta do društvenih programa — želim obavljati savjesno i transparentno.

- Vodili ste Mjesni odbor Rudine tri godine. Koliko je to iskustvo važno u današnjoj ulozi?

To je možda najkonkretnija škola lokalne politike. Kada se svakodnevno susrećete s ljudima i njihovim izazovima, shvatite koliko jednostavna i mala okretanja jednih prema drugima zapravo mogu biti velika. To mi je pomoglo da razumijem koliko je važno ostati dostupan građanima i senzibilan za potrebe zajednice. To iskustvo nosim i danas, na višoj razini.

- Kako usklađujete privatni život s političkom funkcijom?

Oženjen sam i otac dvoje djece uz treće dijete na putu, te kao i svaka obitelj, balansiramo između poslovnih obaveza i zajedničkog vremena. Obitelj mi je najveća podrška. Upravo zbog njih, ali i zbog svih obitelji u Kaštelima, želim da naš grad bude iznimno lijepo, sigurno i poticajno mjesto za život.

-Bliži nam se kraj godine, koja je Vaša poruka građanima Kaštela ?

Poručio bih građanima i gospodarstvenicima da sam tu zbog njih. Uvijek sam otvoren za razgovor i rješenja u svakom segmentu ljudskog djelovanja koja doprinose razvoju i napretku društva. Zajedno možemo ostvariti velike stvari, jer Kaštela imaju ogroman potencijal — a moj je cilj da ostvarenja tog potencijala osjeti svaki stanovnik.