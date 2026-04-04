Inspekcija razotkrila: Svaki treći OPG na tržnicama prodaje 'tuđu' robu

Svako treće poljoprivredno gospodarstvo na tržnicama ne prodaje svoju robu, zaključak je poljoprivredne inspekcije Državnog inspektorata (DIRH).

Podaci za ožujak još se obrađuju, no od 45 inspekcijskih nadzora usklađenosti voća i povrća s propisanim tržišnim standardima, koji su u siječnju i veljači provedeni na poljoprivrednim gospodarstvima te na tržnicama velikih gradova – u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu – pokazalo se kako je 15 njih "lovilo u mutnom", piše Večernji list.

U 13 slučajeva utvrđeno je da je poljoprivredno gospodarstvo obavljalo neregistriranu djelatnost trgovine, o čemu je obaviještena nadležna tržišna inspekcija, kažu iz DIRH-a, ističući kako su se na prodaju nudili proizvodi koji nisu proizvedeni na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu, nego su kupljeni.

U jednom slučaju OPG je obavljao dopunsku djelatnost koju nije upisao Upisnik OPG-a, a u jednom slučaju nije istaknut naziv OPG-a na adresi sjedišta. Zbog utvrđenih nepravilnosti donesena je jedna upravna mjera i pokrenuta su dva prekršajna postupka, tvrde iz DIRH-a.

Proteklih mjeseci tržišna inspekcija pak intenzivno češlja trgovine na malo, u skladu s Vladinim mjerama izravne kontrole cijena određenih proizvoda i kategorija proizvoda. U razdoblju od 7. veljače 2025. do 20. ožujka 2026. obavljena su ukupno 4554 inspekcijska nadzora, od kojih su u njih 1100 (25,50%) utvrđene nepravilnosti.

Trgovci, tvrdi se, nisu na 4008 proizvoda (artikala) istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku, 390 'zaštićenih' proizvoda prodavalo se iznad najviše dopuštene cijene, kod 768 kategorija proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a utvrđeno je i 336 povreda vezano za informiranje potrošača u vezi s neisticanjem plakata i osiguranjem zasebnih dijelova trgovine za 'zaštićene' proizvode.