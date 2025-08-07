Influencericu zaustavila policija! Bila je to rutinska kontrola, a nitko nije mogao vjerovati što skriva u vozilu: "Primijetili smo znakove..."

Brazilska policija zaplijenila je najveću količinu zlata ikad. Poluge vrijedne oko 9,3 milijuna eura pronašli su u automobililu poznate inluencerice tijekom racije.

Influencerica Suzy Alencar putovala je sa svojim suprugom, poduzetnikom Brunom Mendesom de Jesusom i devetomjesečnim sinom kada ih je u Ponte dos Macuxis u Boa Visti tijekom rutinskog pregleda zaustavila policija. U njihovom automobilu pronašli su više od 100 zlatnih poluga skrivenih ispod armaturne ploče motora.

Policajci su tijekom pretrage isprva pronašli malu količinu zlata, ali kako su detaljnije pregledali automobil, otkrili su 103 kilograma zlatnih poluga skrivenih ispod armaturne ploče i drugih pretinaca.

"Najveća zapljenu zlata u povijesti Brazila"

Savezna prometna policija (PRF) opisala je zapljenu kao "najveću zapljenu zlata u povijesti Brazila".

Policajac PRF-a Rodrigo Magno rekao je lokalnim medijima: "Zaustavili smo ih, i nakon pregleda unutrašnjosti vozila, primijetili smo znakove da su neki dijelovi bili dirani. To nas je potaknulo na temeljitu pretragu."

Bruno (30) je uhićen na mjestu događaja, ali je odbio dati izjavu. Suzy je također uhićena, ali je ubrzo puštena, prenosi Dnevnik.hr.

Policija sada istražuje porijeklo zlata i veze s mafijom ili kriminalnim bandama.

Prate ju deseci tisuća pratitelja

Sud je kasnije naredio Brunovo uhićenje te naredio ispis poziva, što će policiji omogućiti pristup njegovom mobitelu, piše G1.

Suzy ima desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama, gdje dijeli videozapise o majčinstvu, modi i svakodnevici.

Kamionet, Hilux iz 2024., u kojem je obitelj zaustavila policija nije bio registriran na uhićenog vozača. Savezna prometna policija nije otkrila vlasnika vozila.

Brunov odvjetnik, Smiller Rodrigues de Carvalho, opisao ga je kao jedinog u obitelji koji zarađuje, zbog čega se obitelj nalazi u "ranjivoj socijalnoj situaciji". Dodao je da njegov klijent ima čist dosje.

"On je radnik koji je, poput tisuća Brazilaca, uključen u rudarski sektor."

Odvjetnik je naglasio da Bruno "nije upleten u kriminalne organizacije ili aktivnosti koje ugrožavaju javni red".