Inflacija ubrzava u eurozoni, Hrvatska ponovno iznad prosjeka

Godišnja stopa inflacije u europodručju u ožujku 2026. iznosila je 2,5 posto, što je osjetan rast u odnosu na 1,9 posto u veljači, prema brzoj procjeni Eurostata. Glavni pokretač rasta cijena bila je energija, dok su ostale komponente pokazale blaže kretanje.

U takvom okruženju Hrvatska se ističe kao jedna od zemalja s najvišom inflacijom u eurozoni – procijenjena godišnja stopa u ožujku dosegnula je 4,7 posto, gotovo dvostruko više od prosjeka monetarne unije. Time se svrstava u sam vrh, uz Litvu (4,5 posto) i Slovačku (3,7 posto), dok je niža inflacija zabilježena u velikim gospodarstvima poput Francuske (1,9 posto) i Italije (1,5 posto).

Na mjesečnoj razini cijene su u Hrvatskoj porasle za 1,2 posto u odnosu na veljaču, što dodatno potvrđuje snažan inflatorni pritisak na domaće gospodarstvo.

Energija ponovno gura inflaciju

Na razini eurozone, energija je u ožujku imala godišnji rast od 4,9 posto, nakon pada od -3,1 posto u veljači, što predstavlja nagli preokret i glavni razlog ukupnog ubrzanja inflacije. Usluge su zabilježile stopu od 3,2 posto (blagi pad), dok su cijene hrane, alkohola i duhana rasle 2,4 posto. Industrijski proizvodi bez energije imali su najniži rast, svega 0,5 posto.

Hrvatska iznad prosjeka već dulje vrijeme

Podaci pokazuju da Hrvatska već dulje vrijeme bilježi više stope inflacije od europskog prosjeka. Još u ožujku 2025. inflacija je iznosila 4,3 posto, a unatoč povremenom usporavanju tijekom godine, početak 2026. donosi novo ubrzanje.

Za usporedbu, Njemačka bilježi 2,8 posto, Španjolska 3,3 posto, a Nizozemska 2,6 posto. To ukazuje na to da su inflatorni pritisci u Hrvatskoj izraženiji nego u većini razvijenijih članica eurozone.

Konačni podaci sredinom travnja

Brza procjena inflacije služi kao rani pokazatelj kretanja cijena, dok će potpuni podaci za ožujak 2026. biti objavljeni 16. travnja. Oni će dati detaljniji uvid u strukturu inflacije po državama i kategorijama potrošnje.

Unatoč umjerenoj inflaciji na razini eurozone, podaci jasno pokazuju da Hrvatska i dalje ostaje među zemljama s najizraženijim rastom cijena, što predstavlja izazov za standard građana i ekonomsku politiku u nastavku godine.