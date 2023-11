Infektolog pedijatar iz Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Goran Tešović u N1 Newsroomu kod Anke Bilić Keserović progovorio je o širenju hripavca, bolesti za koju se smatralo da je "nestala".

Najveći broj slučajeva je u Splitu, ali nije ih malo ni u Zagrebu te se pojavio u još 15 županija. "Hripavac se uvijek širio i to mi nije ništa neobično. Brojevi su dosta veliki, udvostručili su se u tjedan dana. Prijavljeno ih je oko 600, ali to bi trebalo pomnožiti s brojem tri. Ne bih nikoga htio razjariti tom tvrdnjom, ali broj je vjerojatno veći i od “puta tri”. Ljudi mi se javljaju danonoćno", kazao je Tešović pa nastavio: "Evo, noćas sam bio dežuran pa sam imao priliku gledati dvoje blizanaca koji nisu docijepljeni s pet godina života. Kašljali su prilično jasno i nisu bili jedini. Majka ih je dovela u kasnovečernje doba. Takvih ima koliko god hoćete i stvaraju dodatnu gužvu. Bez obzira što govorim da je bolest neugodna i ništa se neće dogoditi u toj dobi, niti će biti posljedica." Ostao je dojam da hripavca više nema, ali tu je i postavlja se za koga je opasan. "On nikad nije nestao, ali se smanjio kroz posljednjih tridesetak godina. Još je stigla i pandemija koronavirusa, koja je imala specifičan učinak jer je jedan virus dominirao i jer smo se pridržavali, više ili manje, striktnih mjera. Međutim, hripavac nikad nije nestao iz populacije. No, ovoliko slučajeva u prošlosti nije bilo", objasnio je infektolog pa naglasio da se očekivao dolazak epidemije. Pomoglo je i što se nisu svi cijepili… "To se uklopilo u sve skupa. Činjenica da dobar dio populacije nije bio prokužen prirodnom infekcijom koja je cirkulirala protekle dvije do tri godine dovela je do ove epidemije, koju nisam nikad u 32 godine iskustva doživjela. Sad imate hripavac u predškolske i školske djece. Među oboljelima je samo šest posto dojenčadi. Sad imamo epidemiološku sliku kao kad nismo imalo cjepivo, odnosno, kad je cjepivo tek stiglo", istaknuo je Tešović pa dodao: "Moram ponoviti, djetetu izvan dojenačke dobi ništa se neće dogoditi, a ni dojenčedu ako je dobilo barem jednu dozu cjepiva. Najranjiviji su oni mlađi od dva mjeseca, bez da su primili jednu dozu cjepiva, kao i oni koji su je primili, ali nisu stigli razviti imunost. Znači, dijete koje je primilo jednu dozu cjepiva nije u opasnosti, ne bi trebalo umrijeti. Ona djeca koja su umrla, nisu cijepljena. Neovisno radi li se o novom ili starijem cjepivu. Ne postoje razlozi za ne cijepiti dijete protiv hripavca." Na kraju je rekao da se hripavac liječi antibioticima, najbolje Sumamedom. "Dakle, imate prevenciju u vidu cjepiva i imate kurativ u vidu antibiotika", naglasio je Goran Tešović.