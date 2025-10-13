Index doznaje: Sephora stiže u Mall of Split

SLUŽBENO je - Sephora se vraća u Hrvatsku, potvrđeno je za Index.

Kao što smo jutros pisali, posljednjih mjeseci društvenim mrežama kruže glasine da se Sephora vraća na naše tržište. Tim povodom poslali smo upite šoping-centrima koji su se spominjali kao moguće lokacije na kojima bi se Sephora mogla otvoriti.

Sephora stiže u Split

Jedna od tih lokacija je Mall of Split, a upravo smo od njih dobili potvrdu da Sephora zaista stiže u Split.

"Drago nam je potvrditi da Sephora dolazi u Mall of Split. Za sve dodatne informacije i eventualne upite stojim Vam na raspolaganju", kratko su nam odgovorili. Dodali su: "Otvaranje se planira za novu sezonu."