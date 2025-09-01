Incident u Sydneyu: Muškarac se automobilom zabio u ruski konzulat, policajac ozlijeđen

Automobil je probio glavna vrata zgrade ruskog konzulata u istočnim predgrađima Sydneya, a muškarac je sada u policijskom pritvoru, potvrdili su iz The New Zealand Heralda.
Vozilo je u ponedjeljak ujutro prošlo kroz glavna vrata Generalnog konzulata Ruske Federacije u Woollahri.
Slike pokazuju da je vozilo prošlo kroz vrata i palo na travu ispred zgrade konzulata, zaustavivši se u podnožju jarbola za zastavu.
Policija kaže da je muškarac u tridesetima uhićen i da surađuje s policijom.
U izjavi, policija NSW-a kaže da su pozvani u Fullerton St zbog dojava o neovlaštenom vozilu parkiranom u prilazu.
"Po dolasku, policajci pridruženi Zapovjedništvu policijskog područja istočnih predgrađa pokušali su razgovarati s vozačem; međutim, on je navodno svojim vozilom udario u vrata imanja", stoji u izjavi.
"39-godišnji muškarac uhićen je i odveden u policijsku postaju Surry Hills gdje pomaže policiji u istrazi.
"Dvadesetčetverogodišnji policajac zadobio je ozljedu ruke i liječili su ga bolničari hitne pomoći Novog Južnog Walesa."