Incident u Sydneyu: Muškarac se automobilom zabio u ruski konzulat, policajac ozlijeđen

Automobil je probio glavna vrata zgrade ruskog konzulata u istočnim predgrađima Sydneya, a muškarac je sada u policijskom pritvoru, potvrdili su iz The New Zealand Heralda.

Vozilo je u ponedjeljak ujutro prošlo kroz glavna vrata Generalnog konzulata Ruske Federacije u Woollahri.

Slike pokazuju da je vozilo prošlo kroz vrata i palo na travu ispred zgrade konzulata, zaustavivši se u podnožju jarbola za zastavu.

Policija kaže da je muškarac u tridesetima uhićen i da surađuje s policijom.

U izjavi, policija NSW-a kaže da su pozvani u Fullerton St zbog dojava o neovlaštenom vozilu parkiranom u prilazu.

"Po dolasku, policajci pridruženi Zapovjedništvu policijskog područja istočnih predgrađa pokušali su razgovarati s vozačem; međutim, on je navodno svojim vozilom udario u vrata imanja", stoji u izjavi.

"39-godišnji muškarac uhićen je i odveden u policijsku postaju Surry Hills gdje pomaže policiji u istrazi.

"Dvadesetčetverogodišnji policajac zadobio je ozljedu ruke i liječili su ga bolničari hitne pomoći Novog Južnog Walesa."