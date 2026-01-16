Close Menu

Incident s Rafaleom: Borbeni zrakoplov prisilno sletio

Borbeni zrakoplov Rafale imao tehničke poteškoće

Trebao je to biti redoviti zadatak, ali planirani let na Rafaleu iznenada se morao prekinuti. Problemi su počeli već pri polijetanju, pa je pilot ubrzo odlučio vratiti se – i sletjeti u vojnu bazu na zagrebačkom Plesu.

O manjem incidentu koji se dogodio tijekom jučerašnjeg prijepodneva – nitko zasad ne želi govoriti.

Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je pilot imao problem s uvlačenjem zadnjih kotača. Ali o razlozima koji su ga prisilili da avion prizemlji nakon što je prije toga kružio na nebu – šute i u HRZ-u i u Ministarstvu obrane. Tek potvrđuju da je sigurno sletio i da je sve odrađeno prema proceduri.

Je li ovo prvi takav slučaj ili se događalo i prije, što je pokazao tehnički pregled zašto je došlo do otkazivanja, kako se održavaju – niz je pitanja na koja MORH ne daje odgovor.

"Mijenjat će se timovi pilota, tehničara, inženjera i zrakoplovnih tehničara i oružara i bit ćemo spremni 24 sata", rekao je Krešimir Ražov.

Tako je nedavno govorio šef ratnog zrakoplovstva prije nego što su od Talijana i Mađara preuzeli dežurstvo i nadzor zračnog prostora. No, da je ovog puta trebalo hitno poletjeti i odraditi posao – na let bi morao netko drugi i gubilo bi se vrijeme.

