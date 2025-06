Incident na koncertu Majki, Bare pokupio bend s pozornice: "Šta je ovo? Policijska država?"

U petak su u Križevcima na "manifestaciji" Križevačko veliko spravišče nastupili Goran Bare i Majke.

Kako piše portal Ravno do dna, bio je to dobar koncert u, blago rečeno, neobičnom okruženju za ovaj bend. No, cijeli dojam ozbiljno je pokvario incident na kraju koncerta.

Naime, piše Ravno do dna, u prvim redovima nastala je gužva. Zaštitari i policija na pod su oborili "ponešto alkoholiziranog momka bez majice" koji se tu i tamo držao za zaštitnu ogradu i krenuli ga odvoditi u policijsko vozilo.

Na to je Bare zaustavio bend i prije nego što su stigli do prvog refrena te koncert završio riječima:

- Pustite ga na miru. Šta je ovo? Policijska država? Ne mogu ja ovako svirati, rekao je naš glazbenik i zajedno se s Majkama pokupio se s pozornice.

Je li takvo postupanje zaštitara i policije bilo opravdano ili nije, vjerojatno će ostati diskutabilno, piše Portal Ravno do dna. Ispod možete vidjeti snimke samog incidenta, prenosi Jutarnji.