Imate li ove kune kod kuće? Jedna serija danas vrijedi pravo malo bogatstvo

U kasicama, ladicama i starim novčanicima kune su ostale. Iako kao novac, kovanice više ne vrijede, dio građana nije ih se odrekao.

"Mi smo imali baku u Slavoniji, baka je skupljala uvijek kovanice, uglavnom su bile žute, ali ima i srebrenih, ali baka je to ostavila i mi smo ostavili jer to je uspomena, baka više nije živa“, rekla je Alma iz Zagreba.

"Ja sam ostavila za uspomenu, da imam od svakog komada, ali znam i dalje pronaći u džepu pa se znam podsjetit, prije smo imali drugu valutu“, rekla je Nola iz Zagreba.

Rok za zamjenu kovanica kuna u eure istekao je s posljednjim danom 2025. godine, a prema najnovijim podacima Hrvatske narodne banke zamijenjeno je 828 milijuna komada kovanica i 470 milijuna komada novčanica.

Zaključno s 31. prosincom, vrijednosno se u opticaju još uvijek nalazi milijardu i 160 milijuna kuna u kovanicama kovanica, ali i više od 3 milijarde kuna u novčanicama.

"Iskovano je točno 3 milijarde i 3 milijuna primjeraka kuna – od jedne lipe do 25 kuna, ukupne vrijednosti 2 milijarde i 77 milijuna kuna, e sada, po podacima iz Hrvatske narodne banke nije promijenjeno 2 milijarde i 120 milijuna komada, odnosno milijardu i 160 milijuna kuna nominalno", rekao je Borna Barac, numizmatičar.

Više od dvije milijarde komada kovanica kune, vrijednih oko 150 milijuna eura ostalo je kod građana – nepromijenjeno. Neke od njih vrijede pravo malo bogatstvo.

"Ovo je normalni primjerak od 2 kune koji je bio u prometu, i ovaj je bio u prometu – ali na početku 1993. godine T je ispod repa, U je gore, a NJ sa strane, a ovdje je TUNJ spojeno zajedno. To je izuzetno rijedak primjerak, računa se da ih postoji od 10 do 15 komada, a cijena na tržištu mu je od 2500 do 3000 eura, toliko je rijedak“, rekao je Barac za RTL.

Baš poput kovanice od 2 kune, i kovanica jedne kune iz serije tzv. malih brojeva može vam donijeti 1500 tisuće eura.

Iako je rok za zamjenu kovanica istekao, one i dalje pristižu poštom. Samo u prosincu HNB je zaprimio više od 4.500 pošiljki, a očekuje se da će stizati i u narednim danima.

"Što se novčanica tiče one će se moći razmijeniti trajno i vjerojatno će se još pojavljivati narednih nekoliko godina određena količina novčanica koja će se htjeti razmijeniti, koja uglavnom dolazi iz sive ekonomije, one ekonomije koja nije bila obuhvaćena poreznom evidencijom, tako da će to trajati jedno vrijeme dok se cijela monetarna operacija ne dovrši", rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Ukupno je vraćeno gotovo 30 posto komada kovanica, što je, uvjeravaju u HNB-u, u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23 i gotovo 50 posto.