Imaš smisla za humor i voliš pomagati drugima? Evo idealne prilike za tebe

Zamisli da je tvoj posao misija da nekome uljepšaš dan. Da dijete u bolnici uz tebe zaboravi na strah, da odrasloj osobi vratiš pozitivnost u teškim trenucima, da starijoj osobi doneseš osmijeh jer se već dugo nije nasmijala.

Sve to, ali i puno više, rade CRVENI NOSOVI. Oni su udruga posvećena širenju radosti, pozitive i nade u najtežim životnim trenucima. Kroz umjetnost profesionalnog klauniranja pomažu da se zaboravi na dijagnoze, bolne preglede i tugu, a da na njihovo mjesto dođu igra, sreća i trenuci olakšanja. Posjećuju bolnice, domove za starije, ustanove za djecu s teškoćama i mjesta koja su zadesile krizne situacije poput prirodnih nepogoda ili ratnih zbivanja.

Djeluju kroz četiri tima (zagrebački, osječki, riječki i splitski) i svakodnevno ulaze u prostorije gdje se odvijaju borbe koje javnost rijetko vidi, donoseći sa sobom suosjećanje, toplinu i osmijeh.

Sada traže pojačanje u splitskom timu i pozivaju sve umjetnike, glumce, glazbenike i sve koji vjeruju u moć humora da se prijave na audiciju. Predaudicija će se održati u Splitu 16. 2. 2026. od 9 do 18 sati.

Zašto je potrebna audicija?

Posao klauna u CRVENIM NOSOVIMA specifično je zanimanje. Ono što se od kandidata traži na audiciji nije uobičajeno, čak ni u umjetničkom svijetu. Kandidatima se pruža vrijeme da se istraže, otvore i pokažu emociju, te da tijekom ta dva dana dožive određenu evoluciju, ali i pokažu senzibilitet koji je ključan za ovu vrstu posla.

Upravo zato je proces audicije izuzetno važan. On omogućuje da kandidat jasno razumije o kakvom je radu riječ te da može procijeniti je li to poziv i posao u kojem se doista pronalazi.

Prijave su otvorene do srijede, 11. veljače 2026. Svi zainteresirani trebaju poslati prijavu na e-mail adresu: prijave@crveninosovi.hr, a ona treba sadržavati životopis na engleskom jeziku s naglaskom na umjetničko iskustvo te fotografiju kandidata. Više detalja o poslu klauna/klaunese u CRVENIM NOSOVIMA saznajte na njihovoj web stranici.