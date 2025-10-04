Imala je bankovni račun na koji je potpuno zaboravila: 60 godina nakon dočekalo ju je iznenađenje

Carol Alison (76) iz Škotske tijekom djetinjstva je svake nedjelje na bankovni račun uplaćivala svoj džeparac i uspjela ukupno uštedjeti 2,5 funte. Nakon 60 godina, dok je pospremala kuću, pronašla je staru bankovnu knjižicu i s njom otišla u banku.

Carol Alison je djetinjstvo provela u Manili na Filipinima, ali je često posjećivala baku koja je živjela u Edinburghu. Kada je imala šest godina, baka ju je odvela u banku, otvorila joj račun i pokazala kako može čuvati novac, piše BBC, a prenosi nova.rs.

Alison je potom svake nedjelje ostavljala svoj džeparac u šilingima. U to vrijeme u Velikoj Britaniji koristile su se funte, šilingi i peniji. Jedna funta bila je podijeljena na 20 šilinga, a jedan šiling na 12 penija. Alison je s vremenom potpuno zaboravila na svoj račun u banci.

No, njezina baka je prije smrti pronašla bankovnu knjižicu i vratila joj je. Ipak, Alison je ponovno zaboravila na nju i pronašla je tek mnogo godina kasnije, dok je sređivala kuću. Iz radoznalosti odnijela je knjižicu u banku, gdje je otkrila da je iznos na računu značajno porastao. Položenih 2,5 funti sada je vrijedilo 250 funti (oko 300 eura).

"Bila sam presretna i potajno zahvalna baki kada su mi u banci rekli da na računu imam 250 funti. Pitala sam – je li to moguće? Kako?", rekla je Alison. "Rekli su mi da su kamate rasle svih tih godina."

Alison: Provjerite svoje račune

76-godišnjakinja je nakon ovog otkrića pozvala sve da provjere svoje stare bankovne račune. Ako su računi u Ujedinjenom Kraljevstvu neaktivni 15 godina, banke novac prebacuju u Fond za povrat (RFL), odakle vlasnici i dalje mogu povući svoj novac. Fond je dosad prikupio više od 1,4 milijarde funti (1,7 milijardi eura), a vlasnici su povukli tek nešto manje od desetine.

RFL je nevladina organizacija osnovana 2011. godine, a u nju je uključeno više od 30 banaka i stambenih društava u Ujedinjenom Kraljevstvu. Izvršni direktor Adrian Smith izjavio je da dio novca doniraju humanitarnim organizacijama koje se bave djecom, financijskom inkluzijom i društvenim ulaganjima.

"Vodimo računa o novcu koji dajemo u dobrotvorne svrhe, ali uvijek moramo imati dovoljno sredstava za isplatu potraživanja", rekao je Smith. "Važno je da ljudi znaju da njihov novac nije izgubljen i da ga uvijek mogu povratiti."