Imago Ogilvy agencija je godine IdejeX, Bruketa&Žinić&Grey osvajač Grand Prixa, a Podravka najbolji oglašivač IdejeX 2025!

Pobjednici IdejeX, nacionalnog natjecanja u kreativnosti na kojem se već 15 godina uspješno natječu agencije sa svojim kreativnim idejama, proglašeni su 16. svibnja na pozornici Dana komunikacija u Rovinju. Među više od 200 prijavljenih projekata, titula agencije godine IdejeX pripala je agenciji Imago Ogilvy, nositelj Grand Prixa ovoga natjecanja agencija je Bruketa&Žinić&Grey, a oglašivačem godine na IdejiX proglašena je Podravka.

Među najbolje agencije IdejeX plasirali su se uz Imago Ogilvy redom i Bruketa&Žinić&Grey, Studio Sonda, BBDO Zagreb i Superstudio.

Na IdejiX već se godinama uspješno natječu kako velike tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama i marketinškim projektima za koje mogu osvojiti zlatna, srebrna i brončana priznanja u četiri skupina kategorija – a ove godine iskazali su se sljedeći projekti, koje je najboljima proglasio stručni žiri ovogodišnjega natjecanja.

BEST ON MARKET

U skupini kategorija Best on Market, u kojoj se nagrađuju najbolje ideje u 15 poslovnih kategorija, dobitnici su zlatne IdejeX Marodi i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Priča koja vrijedi svakog slova u kategoriji Hrana; Zagrebačka Pivovara i BBDO Zagreb za projekt Budi hrabar, budi zdrav u kategoriji Alkoholna pića; Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom Booktiga – “Prihvati poziv” u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme; INA i Imago Ogilvy s projektom INA – Bolje stati, nego zaspati u kategoriji Korporativne komunikacije.

U skupini kategorija Best on Market dobitnici su srebrnih nagrada IdejaX: Podravka i Šanavala s projektom Dolcela – Za izgled ne garantiramo u kategoriji Hrana; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Javi se za *eks u kategoriji Bezalkoholna pića; Pipi beverages i I TO NIJE SVE! kreativna agencija za projekt Pipi Šugaman u kategoriji Bezalkoholna pića; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Hrvatska 2074.: Pogled u budućnost u kategoriji Financijske usluge, osiguranja i fintech; BIPA Hrvatska i I TO NIJE SVE! kreativna agencija za projekt #nepobjediva u kategoriji Maloprodaja; IKEA SEE i BBDO Zagreb s projektom HOLIDAY HEROES u kategoriji Kućanstvo; Mapei Croatia i Imago Ogilvy s projektom MAPEI – PRILIKA ZA ODLIJEPIT' u kategoriji Kućanstvo; Hrvatski Crveni križ i Šanavala za projekt Djed Božićnjak ne postoji u kategoriji Razno.

Dobitnici su brončanih nagrada u skupini Best on Market: PIK Vrbovec i Imago Ogilvy s projektom Dođi za stol u kategoriji Hrana; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Otkrij toplu vodu u kategoriji Bezalkoholna pića; TISAK plus i Pink Moon za projekt Svašta nešto Tisak! u kategoriji Maloprodaja; IKEA SEE i BBDO Zagreb s projektom #EuroVizijaDoma u kategoriji Kućanstvo; ENNA Grupa i Superstudio za projekt Hvale vrijedna u kategoriji Korporativne komunikacije; Salvus i McCann Zagreb s projektom Test disanja u kategoriji Tehnologija i elektronika; HNK Hajduk Split i Odjel Marketinga HNK Hajduk s. za projekt Od Hajduka nima draže u kategoriji Entertainment; Marketing Hrvatske pošte i Hrvatska pošta za projekt Dostavljamo Hrvatskoj u kategoriji Razno.

BEST IN CHANNEL

Zlatno priznanje nagrade IdejeX u skupini Best in Channel, u kojoj se nagrađuju ideje u službi tržišne komunikacije koje briljiraju u pojedinim komunikacijskim kanalima, osvojili su: Zagrebačka Pivovara i BBDO Zagreb s projektom Budi hrabar, budi zdrav u kategoriji Najbolji TV spot & film; Marodi i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Priča koja vrijedi svakog slova u kategoriji Najbolji print (oglas, publikacija, plakat); Podravka i Šanavala s projektom Dolcela – Za izgled ne garantiramo u kategoriji Najbolji outdoor – OOH; INA i Imago Ogilvy s projektom INA – Bolje stati, nego zaspati u kategoriji Najbolji audio & radio; RAWINO i Studio Sonda s projektom RAWINO. Crafted by terroir u kategoriji Najbolja ambalaža – mala naklada; LEDO PLUS, FRIKOM i Studio Sonda s projektom King Cups u kategoriji Najbolja ambalaža – velika naklada; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Javi se za *eks u kategoriji Najbolji digital – društvene mreže; INA i Imago Ogilvy s projektom INA - Bolje stati, nego zaspati u kategoriji Najbolji digital – kreativna upotreba tehnologije.

Srebrnu nagradu u Best in Channel skupini kategorija osvojili su: BIPA Hrvatska i I TO NIJE SVE! kreativna agencija s projektom #nepobjediva u kategoriji Najbolji TV spot & film; Podravka i BBDO Zagreb s projektom Kuhanje je strašno u kategoriji Najbolji TV spot & film; HNK Hajduk Split i Odjel Marketinga HNK Hajduk s. s projektom Od Hajduka nima draže u kategoriji Najbolji online video – dugi format; Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom Booktiga – “Prihvati poziv” – Oglas u kategoriji Najbolji print (oglas, publikacija, plakat); Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom Booktiga – “Prihvati poziv” – Plakat u kategoriji Najbolji outdoor – OOH; Mapei Croatia i Imago Ogilvy s projektom MAPEI – PRILIKA ZA ODLIJEPIT' u kategoriji Najbolje iskustveno oglašavanje i događanja; Podravka i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Vegeta BIO – sve ima bolji okus s Vegetom u kategoriji Najbolja ambalaža – mala naklada; BoogieLab i Studio Senzacija s projektom BoogieLab Panettone pakiranje u kategoriji Najbolja ambalaža – velika naklada; IKEA SEE i BBDO Zagreb s projektom #EuroVizijaDoma u kategoriji Najbolji digital – društvene mreže; Podravka i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Vegeta prsten u kategoriji Najbolji digital – društvene mreže; Atlantic Grupa i 101 inovativni marketing s projektom Barcaffé gatanje AI u kategoriji Najbolji digital – kreativna upotreba tehnologije; Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom Booktiga - “Prihvati poziv” u kategoriji Najbolji digital – kreativna upotreba tehnologije.

Brončane nagrade IdejaX u skupini Best in Channel osvojili su: Podravka i Šanavala s projektom Dolcela - Za izgled ne garantiramo u kategoriji Najbolji TV spot & film; PIK Vrbovec i Imago Ogilvy s projektom Dođi za stol u kategoriji Najbolji TV spot & film; Erste banka i BBDO Zagreb s projektom Ghost Advertising u kategoriji Najbolji TV spot & film; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Otkrij toplu vodu u kategoriji Najbolji online video – dugi format; Etnografski muzej Istre i Studio Sonda s projektom Katalog izložbe: Razina zbilje: Između kreativnosti i autentičnosti fotografija iz 1928. (Ranieri Mario Cossàr, etnograf) u kategoriji Najbolji print (oglas, publikacija, plakat); Studenac i Imago Ogilvy s projektom Javi se za *eks u kategoriji Najbolje iskustveno oglašavanje i događanja; Hrvatska kovnica novca i Dig studio s projektom Dražen Petrović izdanje Hrvatske kovnice novca u kategoriji Najbolja ambalaža – mala naklada; OPG MTV i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Maslinovo ulje Maslinika V u kategoriji Najbolja ambalaža – mala naklada; BoogieLab i Studio Senzacija s projektom BoogieLab Instagram u kategoriji Najbolji digital – društvene mreže.

BEST BRANDING & REBRANDING

Zlatni su u skupini Best Branding & Rebranding, u kojoj se nagrađuju najbolje kreacije novog brandinga, kao i rebranding postojećeg sljedeći projekti, Turistička zajednica grada Zagreba i Superstudio s projektom Museums, maybe u kategoriji Branding; ENNA Grupa i Superstudio za projekt Rebranding ENNA Grupe u kategoriji Rebranding.

Srebro su u skupini Best Branding & Rebranding osvojili: Somoborac i 404 / MYTY s projektom Somoborac rebranding u kategoriji Rebranding.

U skupini Best Branding & Rebranding broncu su osvojili sljedeći projekti: Vanja Tintor i Fabula s projektom Ruta u kategoriji Branding; Tehnika i 404 / MYTY s projektom Tehnika rebranding u kategoriji Rebranding.

BEST OF POSITIVE CHANGE

U skupini Best of Positive Change, koja nagrađuje najinovativnija i najkreativnija rješenja u svijetu dizajna ambalaže, zlatnu nagradu osvojili su Zagrebačka Pivovara i BBDO Zagreb za projekt Budi hrabar, budi zdrav u kategoriji Društvo; Marodi i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Priča koja vrijedi svakog slova u kategoriji Društvo.

U skupini Best of Positive Change srebro su osvojili CESI i UTORAK za projekt CESI SEXED u kategoriji Društvo.

Skupina Best of Positive Change nagradila je broncom sljedeće projekte: Turistička zajednica Šibensko-kninske županije i Dig studio s projektom Voda malih divova u kategoriji Priroda; Hrvatski Crveni križ i Šanavala za projekt Djed Božićnjak ne postoji. u kategoriji Društvo.

Izvrsno raspoloženje komunikacijske zajednice na dugo iščekivanim Danima komunikacija uveličalo je proslavu najboljih ideja te istaknutih agencija, oglašivača i pojedinaca. Više informacija o festivalu potražite na www.danikomunikacija.com.