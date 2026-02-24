Ima li preporođeni hajdukovac uopće mjesto u prvih 11? Upao je u krizu, a konkurencija nadire

Vraća se Michele Šego (25) na mjesto sreće. Mjesto na kojem je odigrao ukupno 107 utakmica, zabio 17 golova i podijelio 22 asistencije u gotovo četiri godine. Posebno je impresivna, u dresu Varaždina, bila njegova posljednja tamošnja polusezona, ona 24./25., u kojoj je u 18 nastupa zabio 4 gola i dodao isto toliko asistencija. Takve izvedbe nagnale su početkom 2025. godine Hajduk da vrati svoje dijete kući u 600.000 eura vrijednom poslu, pišu Sportske novosti.

Ipak, tu povratničku polusezonu pod Gennarom Gattusom Šego neće pamtiti po dobrome. Nije zabio ni jednom, tek je četiri puta asistirao. No zato se razgorio u tekućoj sezoni, preporod doživio na mjestu središnjeg napadača i postao najbolji Hajdukov strijelac s 10 golova. Omanji je tek problem što ovog proljeća još nije zabio. Baš se s mišlju prekida golgeterskog posta vraća u Varaždin, koji je isto malo njegov. Vraća se u klub za koji je uvijek imao riječi hvale i koji je od njega napravio seniorskog nogometaša.

A kako će ga Varaždinci dočekati? Vjerojatno toplo, jer nikada nije bilo nikakvih otrovnih strelica, dapače. Šego je u jednom, ne tako davnom razgovoru, Varaždin istaknuo kao sredinu koja mu je dala puno povjerenje te dodao kako je bio opušten. Barokni grad opisao je kao sredinu koja iz nekog razloga odgovara Dalmatincima. Jer, naravno da nije jedini hajdukovac koji je igrao u Varaždinu. Društvo mu je dugo pravio prijatelj Tonio Teklić, pa zatim Karlo Sentić, Luka Škaričić. A posljednji nekadašnji Hajdukovac u Varaždinu bio je Mate Antunović. No, Šego... Bit će to njegov novi susret s dugogodišnjim suigračima, a u istom spomenutom razgovoru istaknuo je kako posebno dobar odnos ima s Aleksom Latkovićem. Također, pohvalio je Crnogorčeve kulinarske sposobnosti...

I dok će Varaždinci lijepo dočekati Šegu, na terenu neće biti nimalo prijateljski nastrojeni. Nakon teškog domaćeg poraza od Dinama moraju se vaditi baš na Hajduku. A Hajduk istovremeno mora juriti za Dinamom uoči njihova međusobnog ogleda na Poljudu. Šego se dosad pod Hajdukovim grbom protiv Varaždina nije istaknuo. Odigrao je ukupno četiri utakmice i zabio tek jedan gol, i to ove sezone u susretu igranom na Poljudu, kada su ovi takmaci podijelili bodove. Isto tako, pamti se susret na Poljudu u kojem je Šego izborio jedanaesterac, koji je na kraju u pogodak pretvorio Marko Livaja. A u Varaždinu, pak, Šegu za sada ne ide. Odigrao je u Hajdukovu dresu tamo dvije utakmice i bio jedan od najlošije ocijenjenih igrača na terenu. Njegov je učinak iznosio tek nešto više od brojke 6, a oba je puta zamijenjen. Hajduk je od tih šest mogućih bodova osvojio tek jedan.

Isto tako, uopće nije sigurno da će Šego zaigrati u Varaždinu. Zdrav je on, više ga ne muči zglob, ali sada ga "muči" konkurencija. Dok je Šego bio "out" zbog ozljede gležnja zadobivene u Gorici, Garciji se na krilu nametnuo Roko Brajković, a u vrhu napada - Livaja. Brajković je protiv Belupa zabio, a protiv Osijeka asistirao, dok je Livaja povezao tri starta zaredom, od čega je dva zaredom zabio - Osijeku i Rijeci. Šege, pak, protiv Belupa nije bilo u sastavu, protiv Osijeka je dobio 12 minuta, dok je protiv Rijeke počeo na krilu jer je suspendiran bio Ante Rebić.

Kako je Garcia svjestan da mu je baš Rebić jedan od nositelja igre, a odradio je suspenziju od četiri kartona, za vjerovati je da će, od milja zvani Reba, u Varaždinu naći svoje mjesto od prve minute. Nadalje, uzme li se u obzir Livajin golgeterski niz, a Brajkovićevu dobru formu, postavlja se pitanje gdje je tu Šegino mjesto i ima li ga uopće u prvih 11. Ove sezone Šego se iznenada proslavio kao središnji napadač i imao jesen od 10 zgoditaka. U istom je ritmu nastavio i na pripremama, a baš kad je trebao opet bljesnuti, dogodila mu se ta nezgoda u Gorici. I sada nanovo mora izboriti svoje mjesto.

U biti, nije ga on izgubio, ali konkurencija se diže, nadire. Ono što je protiv Rijeke pokazao na krilu bilo je tanko. Dobro, da je Bel dosudio kazneni udarac u onom kontaktu sa Zlomislićem, vjerojatno bi se danas pisalo Šegi da je sudjelovao kod pogotka. Ovako mu ostaje žuti karton za simuliranje i jedna promašena prilika. Sad se s Hajdukom vraća u Varaždin s namjerom da pobijedi. Hoće li do takvog epiloga doći i koliko će Šego participirati, otvorena su pitanja.