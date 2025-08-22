Ima li poštara u Kaštel Gomilici? Računi ne dolaze, kamate se gomilaju, iz Hrvatske pošte poručuju...

Ozbiljan problem imaju građani Kaštela, konkretnije Gomilice koja je pod 'nadležnošću' pošte u Kambelovcu: već nekoliko dana poštar uopće ne donosi pismena!

Lako sad za neku 'običnu' prepisku, pakete iz Zalanda ili možda razglednice od prijatelja i rodbine (jel' se uopće to još šalje, u vremenu društvenih mreža i super brzog interneta?), no ne stižu Kaštelanima računi, to je muka.

'Danas je 22. kolovoza...', kaže jutros oko osam sati naša čitateljica iz Kaštela, '... računi ne dolaze, a dospijeće bude 14.', žali nam se čitateljica, što je zapravo posve druga tema i posve drugi problem, taj datum dospijeća na računima, gotovo da je dospijeće istog dana kad je račun i poslan... 'I onda idućeg mjeseca nam naplaćuju kamate, ni krivima ni dužnima!', žali se naša čitateljica.

Dobro, te kamate obično budu u razini pedesetak neprežaljenih lipa, eventualno kuna ili dvije ugašene valute (danas možda do pedesetak eurocenti), što urednim platišama, našim umirovljenicima ipak nešto znači. Ali i više od same vrijednosti, činjenica je da plaćaju kamate za koje nisu krivi...

Iz Hrvatske Pošte, moramo reći i to, odgovor je na naša pitanja stigao stvarno munjevito. Priznali su određene probleme u Kaštelima, ispričali se svojim korisnicima te da privremeni manjak ljudi na terenu pokušavaju riješiti na sve načine.

Evo uostalom integralnog odgovora iz Ureda za korporativne komunikacije HP-a.

'Od ukupno pet poštara koji inače pokrivaju područje Kaštel Kambelovca trenutno su odsutna dvojica kolega zbog ozljeda na radu koje su zadobili u prvoj polovici kolovoza. Sve pošiljke koje su pristigle za dostavu preraspodijeljene su među trojicom preostalih poštara zbog čega se dostava trenutno odvija nešto sporijim tempom.

U međuvremenu u ispomoć su pristigli poštari iz Trogira koji s kolegama ulažu izniman trud kako bi sve preostale pošiljke uručili u što kraćem roku. Ispričavamo se na kraju svim korisnicima s područja Kaštel Kambelovca i zahvaljujemo na razumijevanju. Za sva pitanja i prijave stojimo na raspolaganju preko našeg Kontaktnog centra na broju: 072 303 304, e-poštom na adresi: kontakt.szk@posta.hr ili putem online obrasca na: https://obrasci.posta.hr/kontakt.'