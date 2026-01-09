"Ima li 'ko bez zimskih guma, a žuri kući?": Dalmatinci su i nevrijeme okrenuli u svoju korist

Petak je bio jedan od najdinamičnijih meteoroloških dana u Dalmaciji u dugo vremena. Sve je krenulo vrlo niskim temperaturama koje su se u nekim kotlinama Dalmatinske zagore spuštale do -10, potom je krenuo snijeg u jutarnjim satima diljem zaobalja, ali je iznenadio i ponegdje uz obalu.

Snijeg nije potrajao jer je danju temperatura umjereno, a ponegdje i osjetno porasla, da bi krajem dana bilo grmljavinskih nevremena s tučom, pa i pijavicama.

No nema tipa vremena koji Dalmatinci neće okrenuti na “svoju stranu”.

Tako nam iz Sinja dolazi video od čitateljica koja je snimili konjsku zapregu koja se “probija” kroz snijeg.

“Ima li 'ko bez zimskih guma, a žuri kući”, pita naša čitateljica.

Javila nam se i vesela ekipa iz Pograđa kraj Omiša koja je napravila jednog od originalnijih snješka u Dalmaciji...