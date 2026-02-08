Ilić brutalno nokautirao Fabjana nakon 20 sekundi pravog kaosa

U dosad najvećem i najiščekivanijem revanšu unutar FNC promocije, Aleksandar "Joker" Ilić isporučio je Miranu Fabjanu vrlo hladnu, gorku i naprosto neugodnu osvetu.

Nakon što je Fabjan slavio u prvoj borbi, koju je ovaj dvojac prije godinu i pol dana održao u Zagrebu, Joker je dočekao svoj trenutak. Trpio je sav trash talk slovenskog borca i onda u kavezu pokazao ono što je najavio, piše Gol.hr.

Odmah od početka kaos, pa bomba iz kontre

Bila je to borba koja je trajalo vrlo kratko, ali nitko nije ostao razočaran. Od prve sekunde borci su žestoko krenuli i viđen je pravi kaos, udarci su gotovo pa nekontrolirano letjeli.

Prihvatili su obojica takav način, ali nešto žešći bio je Fabjan, koji je natjerao Ilića na hod unazad, a time sam sebe motivirao da žešće napadne. No, to je bila pogreška.

Ilić je dočekao Fabjana na kontru te ga je fantastično pogodio, instantno ga nokautiravši.

Ostao je Slovenac odmah na podu i sve je bilo vrlo brzo gotovo, a Ilić je mogao početi slaviti možda ne najveću, ali svakako najdražu pobjedu svoje karijere.

Nokaut Ilića pogledajte OVDJE.