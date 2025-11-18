Igrači i uprava KK Splita zapalili svijeće za Vukovar i Škabrnju: "Ponos, poštovanje, ljubav… Sjećamo se vječno"

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, igrači i uprava KK Splita u ponedjeljak navečer odali su počast paljenjem svijeća u čast grada heroja i svih stradalih u najtežim danima hrvatske povijesti.

Uz poruku “Ponos, poštovanje, ljubav… Sjećamo se i sjećat ćemo se vječno”, Žuti su se pridružili velikom nizu sportskih kolektiva, udruga i građana koji ovih dana diljem Hrvatske iskazuju zahvalnost i pijetet prema žrtvama Domovinskog rata.

Paljenje svijeća održano je u tišini i dostojanstvu, uz zajedničku molitvu i prisjećanje na hrabrost branitelja i patnju civila u Vukovaru i Škabrnji. Iz kluba su poručili kako je “dužnost svakog sportskog kolektiva čuvati sjećanje na žrtve i prenositi vrijednosti Domovinskog rata mladim generacijama”.