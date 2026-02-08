Igrač Gorice komentirao Rebića: "Nije to onaj sjajni Ante..."

Nogometaši Hajduka kiksali su protiv Gorice u sklopu HNL-a. Bijeli su izgubili na teškom gostovanju, a nakon utakmice igrač Gorice Žan Trontelj komentirao je dvoboj protiv Ante Rebića.

"Na kraju dana, nije bitno osvojimo li tri boda protiv Hajduka, Istre ili Vukovara, najbitnije je da osiguramo ostanak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naravno, pobjede protiv Hajduka i Dinama su najslađe jer čak i kada igramo kod kuće većina navijača je za njih. Nisam se pripremao posebno za Rebića. Nije to onaj sjajni Ante koji je igrao u Milanu", rekao je slovenski bek za Nogomaniju, prenosi Gol.hr.

Trontelj je komentirao i svog trenera Carevića.

"Mario Carević je prvi trener čiji stil igre mi stvarno odgovara. S njime mogu pokazati sve svoje vrline. Zna točno što želi i radi to sjajno.

Naravno, nekada moramo biti pragmatični jer igramo protiv momčadi koje su bolje od nas, ali to što mu se nije problem prilagoditi ga također uzdiže."