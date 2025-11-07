Igor Skoko: "Tko sve drži ljestve nasilnicima?"

Gradski vijećnik Centra u Splitu, Igor Skoko, u objavi pod naslovom "Tko (sve) drži ljestve nasilnicima?" progovorio je o važnosti odgoja kroz prihvaćanje različitosti te o društvenoj odgovornosti u osudi svakog oblika nasilja. Skoko je tekst započeo osobnim iskustvom, ističući kako od rođenja sina više putuje, jer vjeruje da djeca trebaju upoznati različite ljude i kulture.

"Djeca od najranije dobi trebaju upoznati drukčije od osobe i vidjeti stvari koje im nisu svakodnevne", napisao je Skoko. Dodao je kako iako se djeca možda neće sjećati svega što vide, ono što će ostati su "iznenađenje, radost i znatiželja kada vide nešto novo".

Različitosti kao temelj napretka

Skoko smatra da je prihvaćanje različitosti ono što je učinilo zapadna društva naprednima i sigurnima. "Različitosti, osim što nas kulturno i intelektualno obogaćuju, omogućile su nam neviđen ekonomski napredak", istaknuo je. Po njemu, trenutak kada su se "drugi" počeli tretirati ravnopravno bio je ključan korak u stvaranju bogatog i mirnog društva.

U objavi upozorava da opravdavanje nasilja prema "drugima" otvara vrata novom nasilju, pa i prema onima koji ga danas opravdavaju. "Svaki put kada opravdate nasilje nad onima koji vam se ne sviđaju, dajete opravdanje nekim drugima za nasilje nad vama ili vašoj djeci", poručio je Skoko. Naglasio je da se borba protiv nasilja mora voditi isključivo kroz osudu svakog nasilja – bez ikakvog 'ali'.

Odgovornost političara i institucija

Skoko je poruku završio apelom na odgovornost javnih osoba, istaknuvši da političari ne smiju šutjeti ili kalkulirati kada se dogodi nasilje. "Svi koji se bavimo javnim poslom imamo odgovornost, ne samo za izgovorenu riječ, već još više za ono što (ne)napravimo", napisao je.

Posebno se osvrnuo na vladajuće strukture i reakcije u slučaju nasilja u Splitu. "Da je netko u Centru sudjelovao, organizirao ili podržao ovakvo nasilje, bio bi bivši član istog trenutka!"

Dodao je i kako, prema njegovom mišljenju, HDZ "od Splita radi grad slučaj", zaključujući da će "već na idućoj sjednici biti jasno tko su oni koji drže ljestve nasilnicima".