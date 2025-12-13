Igor Skoko: "Šuta je lažno optužio radnike da nisu htjeli upaliti adventsku svijeću"

Igor Skoko iz Centra na Facebooku je reagirao na jučerašnje izjave gradonačelnika Šute o paljenju adventske svijeće.

"Na jučerašnjoj sjednici Tomislav Šuta je iznio tešku optužbu na račun zaposlenika Parkova i nasada te rekao kako nisu htjeli upaliti adventsku svijeću pa je morao angažirati HEP-ove radnike da to naprave. Pomislio sam da se radi o nedostatku koordinacije (tko bi normalan izmislio takvo nešto?), ali od jučer me zovu šokirani radnici PiN-a i tvrde da se radi o čistoj laži. Kažu mi da su oni odradili paljenje adventske svijeće. S obzirom da se radi o ljudima koji su prošle 4g zaista sjajno radili, nemam razloga vjerovati da su odjednom postali lijeni i neradnici, te im vjerujem.

Zaposlenici Parkova i nasada pod vodstvom Siniše Gašparevića su u samo jednoj godini posadili više zelenila nego svi ostali zajedno u prethodnih 10 godina. Da su napravili samo to, a napravili su još gomilu toga, svatko tko želi dobro Splitu bi im se trebao nakloniti i zahvaliti. A ne ih lažima vući kroz blato! Svi, ali apsolutno svi predsjednici splitskih kotareva i mjesnih odbora su zadovoljni njihovim radom, a to može potvrditi između ostalih i Mario Lolić, predsjednik MO Žrnovnica.

Ova Šutina laž očito služi tome pokušaju pokazivanja Siniše Gašparevića kao neradnika te kao opravdanje postavljanje na njegovo mjesto ili prijatelja od Kerumove Fani ili neke HSP-ove uzdanice čija je jedina “kvaliteta” da je upala u HSP-ovu kvotu. Gradonačelniče, smijenite koga želite, istrgujte sva radna mjesta do razine čistačice, ali prekinite lagati i bezrazložno pljuvati ljude", napisao je.