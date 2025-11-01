Idućeg vikenda u Pločama: Naš Trail spaja prirodu, povijest i pravu sportsku avanturu

Četvrto izdanje Ploče Traila donosi dvije discipline: 17 kilometara uz 800 metara elevacije te kraću varijantu od 7 kilometara s 250 metara elevacije.

Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica iz Ploča i ove se godine priprema za jedno od najuzbudljivijih sportskih događanja juga Hrvatske – Ploče Trail, koji će se održati u subotu, 8. studenog.

Organizatori s ponosom ističu da je riječ o utrci koja na jedinstven način spaja naizgled nespojivo: planinsku disciplinu u mediteranskom ambijentu. Inače, trail je disciplina trčanja koja se od cestovnog trčanja razlikuje prvenstveno po podlozi po kojoj se trči.

"Malo koji trail može se pohvaliti rutom koja u jednom dahu obuhvaća more, jezera i planinske predjele. Poseban pečat daju kontrolne točke smještene na bunkerima iz vremena talijanske okupacije, strateški pozicioniranima na vrhovima brežuljaka s impresivnim pogledom na Baćinska jezera, Pelješac, otoke i cijelu dolinu Neretve", opisuje nam trasu Josip Čupić, član HPD GRabovica i glavni organizator Ploče Traila.

Utrka se većim dijelom održava na tematskoj stazi "Tragom bunkera", koju su uredili planinari HPD Grabovica.

"Staza je otvorena 2021. godine, a vrlo brzo je postala hit među izletnicima, do danas su je prošli brojni planinari, a njezina interaktivna edukativna komponenta vodi posjetitelje kroz razdoblja Ilira, Neretvana, broda Viribus Unitis, El Shatta i Domovinskog rata. Na putu se mogu istražiti arheološki nalazi, flora, fauna, pa čak i jedna dostupna špilja", otkrio nam je Čupić.

Ovogodišnje, četvrto izdanje Ploče Traila donosi dvije discipline: 17 kilometara uz 800 metara elevacije te kraću varijantu od 7 kilometara s 250 metara elevacije. Iako organizatorima – kao malom planinarskom društvu – priprema ovakvog događaja predstavlja veliki izazov, volonteri su svake godine sve brojniji i motiviraniji.

"U prethodna tri izdanja sudjelovalo je gotovo 500 natjecatelja, dok je za ovogodišnji start već prijavljeno 184 trkača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i Francuske, Ukrajine, Crne Gore, Norveške, Njemačke, Rusije i Irske. Trail tako poprima međunarodni karakter", ponosan je Čupić.

Novosti ne nedostaje ni u nagradama. Najbrži će biti nagrađeni kuponima Iglu Sporta vrijednosti 200, 100 i 50 eura, a pobjednici duže dionice osvajaju besplatnu startninu na Pyramide Trailu u Visokom. Uz bogate nagrade koje promoviraju muzeje i ustanove iz doline Neretve i Primorja, uvedena je i posebna nagrada za fair-play u obliku paketa piva Brewville Neretva Valley.

"Nabavili smo i vlastiti startni luk, šator i dodatnu opremu kako bi stvorili pravi trail ugođaj. Djeca do 15 godina ponovno imaju besplatnu startninu i puni startni paket, a planira se postavljanje umjetne penjačke stijene iz projekta 'Ploče i Luka ZAjEDNO', ovisno o vremenskim uvjetima. Sve obećava dan prepun zabave, adrenalina i obiteljske energije", najavljuje nam Čupić.

Uz vrhunske rezultate brojnih natjecatelja, najvrjedniji element utrke i dalje je – zajedništvo. Čupić, ali i svi koji su tome svjedočili na trailu prije dvije godine, s osmijehom prepričavaju trenutak kada je, uhvaćeni kišom, jedan otac trčao držeći kišobran nad sinom kako bi nastavili utrku. Upravo takve scene najbolje govore o entuzijazmu i duhu ovog događaja.

"Ponosni smo na naše natjecatelje i trudimo se pružiti im pravo gostoprimstvo. Vidimo se u subotu na stazi, spremni za još jednu planinsku, povijesnu i sportsku avanturu", poziva Čupić.

Prijave su još uvijek otvorene putem linka na OVOJ poveznici.