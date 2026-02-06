Iako je najkraći mjesec u godini, veljača u Hvaru donosi bogat i raznolik kulturni program koji objedinjuje kazalište, književnost, glazbu i sadržaje za najmlađe.

Javna ustanova u kulturi HVAR 1612 osigurava kontinuiranu i kvalitetnu kulturnu ponudu za lokalnu zajednicu u toku cijele godine.

U subotu, 7. veljače, program započinje predstavom Žrtva ljubavi u izvedbi Teatra Kuntrata. Predstava, temeljena na stvarnom događaju iz 1932. godine, donosi snažan kazališni prikaz lokalne povijesne teme. Izvedba započinje u 20 sati u Hvarskom kazalištu, a ulaz je slobodan.

Ponedjeljak je posvećen najmlađoj publici i njihovim roditeljima kroz posebno osmišljen glazbeni program namijenjen djeci u dobi od 1 do 4 godine. Riječ je o Operi Rosi, nježnom, razigranom i edukativnom susretu s operom koji potiče rani razvoj osjetila i ljubav prema glazbi. Program se održava u Hvarskom kazalištu s početkom u 11 sati.

Kazališni program nastavlja se 10. veljače predstavom Mrtvi kut u produkciji kazališta PlayDrama. Riječ je o suvremenoj kazališnoj predstavi koja, kroz humor i emociju, progovara o usamljenosti pojedinca u današnjem društvu te potrazi za vlastitim mjestom unutar kolektiva.

U srijedu, 12. veljače, slijedi književni program - predstavljanje romana Sigurna kuća autorice Marine Vujčić. Program, realiziran u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Hvar, kroz razgovor s autoricom tematizira pitanja sigurnosti, odnosa i prikrivenih oblika nasilja u obiteljskom okruženju. Događanje započinje u 18 sati u Lođi, uz slobodan ulaz.

Veljača će biti zaokružena glazbeno-karnevalskim događanjem Veneranda Winter Vibes koncertom, koji će se održati 14. veljače u prostoru Venerande

Domaće snage okupljene u Veneranda Kolektiv ovim događanjem povezuju obilježavanje Valentinova i tradicionalni Pridpridzodnji od karnevola. Početak programa je u 21 sat, a ulaz je slobodan.

Više informacija o programu dostupno je na www.hvar1612.hr