I to se dogodilo: U Krležinoj ulici otkriven počinitelj koji je otpad ostavio izvan spremnika

Iz Čistoće Split danas su izvijestili o još jednom slučaju nepropisnog odlaganja otpada. Naime, u Krležinoj ulici, kod kućnog broja 28, otpad je odložen pored spremnika koji pritom nije bio popunjen.

– Često se susrećemo sa situacijom da je otpad odložen pored spremnika, a da isti nije popunjen – poručili su iz Čistoće.

Na temelju sadržaja otpada, počinitelj je pronađen. Utvrđeno je da se radi o osobi iz obližnjeg portuna u Vukovarskoj, koja je potom prijavljena Komunalnom redarstvu.

Otpad je uklonjen, a iz Čistoće apeliraju na građane da odgovorno odlažu otpad i prijave one koji narušavaju izgled grada.

– Čuvajmo grad odgovornim odlaganjem otpada i prijavljivanjem onih koji kvare sliku Splita – poručili su.