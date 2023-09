I KRALJICU SVADBI MOGUĆE JE ŠOKIRATI Maja Šuput podijelila je incident koji ju je najviše iznenadio

I kad Maja Šuput, pionirka u nastupima na svadbama, misli da je sve vidjela i doživjela, čini se da se vara.

"Čovjek je počeo, vjerojatno se u 8 već skinuo, vidjela sam da nije čovjek pijan, znači to je njemu, naprosto je tako plesao cijelu noć do 5 ujutro. I onda sam ga pitala zašto, ali zašto? Rekao je - žuljaju me cipele. I onda sam pomislila, al' čekaj, pa to je u redu. Jer žene su sve uvijek bose na tim svadbama, dođu, neke izdrže prvi set, većina ih je u japankama ili bose. A muškarcima se to ne prašta. Čovjek je mrtav hladan rekao, mene žuljaju cipele i bio u čarapama", ispričala je Maja za IN Magazin, piše showbuzz.

"Doživimo na tim svadbama svašta. To je sad moment koji je netko snimio slučajno, 90 posto stvari nema nitko mobitel u tom trenu pa ne snimi, ali ostane to u glavi meni i bendu. Sto puta sam rekla - stvari koje se dešavaju na našim svadbama, ostaju, onako, među nama", dodala je.

Osim na svadbama, Maja je ovog ljeta nastupala duž cijele jadranske obale.

"Ja se doslovno raspadam od umora, ne znam evo. Non-stop smo na putu. Više ne znamo gdje gonimo. I pokušavam da stvarno dođem doma u 5 ujutro, ako se mali digne u 8 ujutro da se dignem s njim, ne želim da ima percepciju da kaj sad mama spava", priznala je Maja.

Ipak, njezin nekonvencionalan posao ostavlja joj dovoljno vremena za kvalitetno druženje s Bloomom.

"Bar sam puno onda s njim preko tjedna, ovako druge majke moraju ići na posao svaki vikend. Ja idem samo vikend i to po noći. Znači, minimalno gubim od nekog našeg druženja", zaključila je.