I dok se neki odriču Hajduka, cigareta, pića ili seksa, što ćete vi 'odbaciti' ove korizme?

Počela je korizma.
PITALI SMO SPLIĆANE ČEGA SE ODRIČU U KORIZMI "A čega ću se odreć? Svega sam se odreka. I spize i politike i žena..."
Pred nama je 40‑dnevno razdoblje prije Uskrsa koje je za nekima prilika duhovni rast i povezivanja s vlastitim vrijednostima. Za druge, ovo je'mali životni izazov', nazovimo ga test volje, strpljenja i sposobnosti da se odreknu navika koje su im možda previše utjecale na svakodnevicu.
U katoličkoj tradiciji, odricanje od nečega što volimo ili što nam teško polazi za rukom predstavlja čin discipline i duhovnog rasta. Danas, u modernom kontekstu, ljudi sve češće biraju i 'odricanja' koja nisu strogo religiozna, s naglaskom na osobni izazovi, male pobjede nad sobom ili načini da bolje upravljaju vremenom i svojim navikama. Neki se odlučuju na odricanja hrane i pića, drugi odustaju od navika poput prekomjernog gledanja televizije ili beskonačnog scrollanja po društvenim mrežama.
Korizma je razdoblje u kojem se mnogi vjernici odlučuju na određene oblike odricanja i posta kao način duhovne obnove, pokore i pripreme za Uskrs. Tradicionalno, najčešće se odriču:
- Meso i mesni proizvodi: Mnogi katolici, na primjer, prakticiraju apstinenciju od mesa, osobito na srijedu i petak, što uključuje i izbjegavanje crvenog mesa i drugih mesnih delicija.
- Luksuzna ili raskošna hrana i piće: Pored mesa, često se odriču i slatkiša, kolača, alkohola ili drugih poslasticama koje se smatraju previše raskošnima.
- Određene navike: Korizma je također prilika da se pojedinci oslobode od ovisnosti, prekomjernog korištenja tehnologije, ili drugih navika koje smatraju štetnima za duhovni život.
Mi smo pitali Splićane: Čega će se oni odreći?
- Odričem se brze hrane. Već dugo želim jesti zdravije, a Korizma mi daje motivaciju da konačno krenem - kaže jedna poznanica dok ispija jutarnju kavu.
Druga s osmijehom dodaje:
- Odričem se nepotrebnih impulzivnih kupovina. Štednja je nova moda.
A kolegica, kroz smijeh, dodaje:
- Ove korizme nema grickanja dok radim, a muž mi jutros kaže da se odriče odlaska na utakmice, valjda zna šta je reka.
U razgovoru s prolaznicima, brzo je postalo jasno koliko su odluke različite. Neki Splićani su odlučili odustati od slatkiša, drugi od društvenih mreža, a treći od stalnog komentiranja i rasprava po internetu.
- Odricanje od slatkiša je izazov, ali se nadam da ću uspit - kazuje nam studentica Lucija, a Marina dodaje:
- Ove Korizme idem korak dalje. Nema nepotrebnog ogovaranja drugih ni komentiranja po internetu. Mislim da će to biti prava pobjeda.
- Odričem se slatkiša, osim kad baba napravi štrudel. Tu nema kompromisa.
- Odričem se brze hrane i čipsa, a i moja vaga će mi biti zahvalna.
Neki se pak odlučuju na kreativna odricanja, poput smanjenja korištenja plastike ili svakodnevnog zapisivanja zahvalnosti.
- Odričem se bacanja smeća sve u istu kesu. Sortirat ću, pa se nadam da će preći u naviku - kazuje Emanuela.
A vi?
Planirate li odreći se ove korizme? Možda hrane, navike ili nečeg drugo što vas svakodnevno 'vuče unatrag'?