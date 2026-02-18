I dok se neki odriču Hajduka, cigareta, pića ili seksa, što ćete vi 'odbaciti' ove korizme?

Počela je korizma.

Pred nama je 40‑dnevno razdoblje prije Uskrsa koje je za nekima prilika duhovni rast i povezivanja s vlastitim vrijednostima. Za druge, ovo je'mali životni izazov', nazovimo ga test volje, strpljenja i sposobnosti da se odreknu navika koje su im možda previše utjecale na svakodnevicu.

U katoličkoj tradiciji, odricanje od nečega što volimo ili što nam teško polazi za rukom predstavlja čin discipline i duhovnog rasta. Danas, u modernom kontekstu, ljudi sve češće biraju i 'odricanja' koja nisu strogo religiozna, s naglaskom na osobni izazovi, male pobjede nad sobom ili načini da bolje upravljaju vremenom i svojim navikama. Neki se odlučuju na odricanja hrane i pića, drugi odustaju od navika poput prekomjernog gledanja televizije ili beskonačnog scrollanja po društvenim mrežama.

Korizma je razdoblje u kojem se mnogi vjernici odlučuju na određene oblike odricanja i posta kao način duhovne obnove, pokore i pripreme za Uskrs. Tradicionalno, najčešće se odriču: - Meso i mesni proizvodi: Mnogi katolici, na primjer, prakticiraju apstinenciju od mesa, osobito na srijedu i petak, što uključuje i izbjegavanje crvenog mesa i drugih mesnih delicija. - Luksuzna ili raskošna hrana i piće: Pored mesa, često se odriču i slatkiša, kolača, alkohola ili drugih poslasticama koje se smatraju previše raskošnima. - Određene navike: Korizma je također prilika da se pojedinci oslobode od ovisnosti, prekomjernog korištenja tehnologije, ili drugih navika koje smatraju štetnima za duhovni život.

Mi smo pitali Splićane: Čega će se oni odreći?

- Odričem se brze hrane. Već dugo želim jesti zdravije, a Korizma mi daje motivaciju da konačno krenem - kaže jedna poznanica dok ispija jutarnju kavu.

Druga s osmijehom dodaje:

- Odričem se nepotrebnih impulzivnih kupovina. Štednja je nova moda.

A kolegica, kroz smijeh, dodaje:

- Ove korizme nema grickanja dok radim, a muž mi jutros kaže da se odriče odlaska na utakmice, valjda zna šta je reka.

U razgovoru s prolaznicima, brzo je postalo jasno koliko su odluke različite. Neki Splićani su odlučili odustati od slatkiša, drugi od društvenih mreža, a treći od stalnog komentiranja i rasprava po internetu.

- Odricanje od slatkiša je izazov, ali se nadam da ću uspit - kazuje nam studentica Lucija, a Marina dodaje:

- Ove Korizme idem korak dalje. Nema nepotrebnog ogovaranja drugih ni komentiranja po internetu. Mislim da će to biti prava pobjeda.

- Odričem se slatkiša, osim kad baba napravi štrudel. Tu nema kompromisa.

- Odričem se brze hrane i čipsa, a i moja vaga će mi biti zahvalna.

Neki se pak odlučuju na kreativna odricanja, poput smanjenja korištenja plastike ili svakodnevnog zapisivanja zahvalnosti.

- Odričem se bacanja smeća sve u istu kesu. Sortirat ću, pa se nadam da će preći u naviku - kazuje Emanuela.

A vi?

Planirate li odreći se ove korizme? Možda hrane, navike ili nečeg drugo što vas svakodnevno 'vuče unatrag'?

Čega ste se odrekli ove korizme? Hrana (npr. meso, slatkiši, grickalice)

Piće (alkohol, gazirana pića, kava…)

Loše navike (prekomjerno gledanje TV-a, beskonačno scrollanje po društvenim mrežama)

Impulzivne kupnje i/ili trošenje novca

Kritiziranje, ogovaranje, prekomjerno komentiranje

Neću se ničega odreći