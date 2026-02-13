HZMO: Počinje isplata naknade za 147.569 korisnika

Doplatak za djecu dobit će 147 569 korisnika za ukupno 295 969 djece.

Korisnike doplatka za djecu podsjećamo da do 1. ožujka 2026. trebaju podnijeti zahtjev kako bi nastavno mogli primati doplatak i u 2026. godini, kao i sve koji nisu bili korisnici, a ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava. Detaljnije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu dostupno je na poveznici, piše N1.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.