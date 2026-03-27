HŽ danas ima problema zbog olujnog nevremena

Zbog olujnog nevremena dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica, izvijestio je HŽ.

Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka – Moravice i i Horvati – Zdenčina.

Na relaciji Bjelovar – Kloštar – Bjelovar putnike prevoze autobusi.

Zbog pada drveta na prugu i isključenja napona u kolodvoru Zagreb Zapadni obustavljen je promet na relaciji Zagreb – Zaprešić –Zagreb GK. Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK odvija se otežano i uz kašnjenja.

Zbog pada stabla na prugu vlakovi 5403 (Ogulin 6.20 – Plaški 6.50) i 5402 (Plaški 6.52 – Ogulin 7.32) čekaju na otvaranje pruge.