HVS se oglasio nakon ozljede Luke Bukića

Hrvatska vaterpolska reprezentacija dobila je dobre vijesti nakon nezgodne ozljede Luke Bukića u utakmici protiv SAD-a.

Bukić je na kraju susreta zadobio udarac prstom u oko, a prizori su u prvi mah djelovali zabrinjavajuće. Ipak, nakon dodatnih pregleda potvrđeno je kako nema težih posljedica.

Izbornik Ivica Tucak nakon utakmice protiv Španjolske otkrio je da se ne radi o ozbiljnoj ozljedi te da je Bukić iz predostrožnosti propustio susret kako bi se izbjegao bilo kakav rizik.

Iz stožera reprezentacije poručuju kako su prisutni oteklina i podljevi koji izgledaju neugodno, ali bi se trebali povući kroz nekoliko dana. Najvažnije, nije bilo potrebe za šivanjem oka.

Bukić bi se, prema svemu sudeći, uskoro trebao vratiti u bazen, što je veliko olakšanje za hrvatsku reprezentaciju.