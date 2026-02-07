Hvar dostojanstveno obilježio 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva

Tom prigodom održana je svečanost otkrivanja i blagoslova spomen-ploče u Arsenalu i na Trgu sv. Stjepana I., pape i mučenika, uz sudjelovanje brojnih uzvanika, predstavnika institucija, kulturnog i javnog života.

Svečanost je održana u organizaciji Grada Hvara, a nazočili su joj predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, predvođeni županom Blaženko Boban, gradonačelnik Hvara Šime Ravlić, predsjednik Gradskog vijeća Jurica Domančić, kao i autor spomen-ploče, akademik Kuzma Kovačić.

Župan Boban istaknuo je kako Splitsko-dalmatinska županija, kao kolijevka hrvatske državnosti i katoličanstva, ima posebnu odgovornost čuvati i prenositi nacionalnu povijest i identitet:

-Upravo se na ovim prostorima stvarala ne samo povijest hrvatskog naroda, nego i kultura koja se poput valova širila diljem Europe. Nalazimo se u Hvaru, ispred jednog od najstarijih kazališta u Europi, i zato sam posebno ponosan što je Splitsko-dalmatinska županija aktivno sudjelovala u obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, uključujući i polaganje ove spomen-ploče, rekao je Boban.

Podsjetio je kako je prije 1100 godina u cijeloj Europi postojalo svega pet kraljevstava, među kojima i hrvatsko, te naglasio da obilježavanje ovakvih datuma nije važno samo zbog povijesti, nego i zbog očuvanja hrvatskog identiteta.

Autor spomen-ploče, akademik Kuzma Kovačić, govorio je o važnosti kulture pamćenja i očuvanja nacionalnog identiteta u suvremenim izazovnim vremenima:

-Sudjelovati u ovakvim događajima velika je čast i odgovornost. To su trenuci koji čovjeka usidre u onom najljepšem – u ljubavi prema vlastitom narodu, prema bližnjima i prema ljudskosti općenito. Očuvanje identiteta nije samo kulturno ili političko pitanje, nego duboko ljudsko pitanje, istaknuo je Kovačić.

Gradonačelnik Hvara Šime Ravlić naglasio je duhovnu i simboličku snagu ovog događaja:

-Ovo je duhovno ispravno, ispunjava dušu i budi ponos. S obzirom na sve ljude koji su se okupili u Hvaru, riječ je o uistinu predivnom događaju koji moramo čuvati i baštiniti – zbog svih onih koji su kroz stoljeća stvarali i očuvali našu povijest, poručio je Ravlić.

Obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva u Hvaru dio je šireg programa događanja kojima se u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom godine odaje počast hrvatskoj povijesti, kulturnoj baštini i identitetu.