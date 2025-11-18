Hvalevrijedan projekt KUD-a Dalmacija Dugi Rat, evo kako i vi možete pomoći

Kulturno-umjetničko društvo "Dalmacija" Dugi Rat u ova predblagdanska vremena darivanja obratilo se ZAMOLBOM najširoj javnosti.

Prenosimo je u cijelosti.

"Poštovani,

mi smo Kud Dalmacija Dugi Rat.

Ove godine smo uplovili u veliki PROJEKT KUPNJE VRLIČKE NOŠNJE. Stigli su nam prvi kompleti ženske i muške nošnje. Na fotografiji možete vidjeti kako ta nošnja izgleda.

Nošnja je ručno rađena, svaki detalj je ručno izvezen i potrebno je više mjeseci da bi se izradila.

Vrijednost jednog kompleta je 2.500 eura, a nama treba 16 kompleta.

Za dio sredstava se nadamo pomoći Županije, dio smo osigurali kroz donaciju naše Općine Dugi Rat, dio su nam osigurali naši Jesenički brodari, a ostatak trebamo prikupiti sami. (Cijela nošnja od 16 kompleta košta 40.000 eura).

Za naše društvo i hrvatski folklor ova nošnja je neprocjenjiva.

Ovim putem osjećamo se slobodni obratiti Vam se za POMOĆ ka ostvarenju našeg cilja.

Svaka donacija veoma nam je važna jer nas vodi sve bliže do našeg konačnog cilja. A konačni cilj su naša djeca, na pozornici, odjevena u neprocjenjive odjevne predmete.

Moramo naglasiti da naše društvo posljednjih godina ima velik broj djece. Izuzetno je dobro da djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta dva ili tri puta tjedno uživaju u plesu i međusobnom druženju te na taj način pobjegnu iz svoje svakodnevnice pred malim i danas još manjim ekranima. Na folkloru se druže, plešu, uče o ljepoti pokreta i pogleda. Gledaju se u oči, osmjehuju jedni drugima, uživaju u tim trenucima. U današnje surovo vrijeme rijetka su mjesta gdje se to može doživjeti.

U nadi da će naša potreba potaknuti vašu velikodušnost unaprijed vam se ZAHVALJUJEMO!

Ukoliko se odlučite da nam pomognete molimo Vas da vaše uplate izvršite na br. računa:

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "DALMACIJA" DUGI RAT

Poljička cesta 52, 21315 Dugi Rat

OIB: 43955307979

IBAN: HR9324070001100579682

Opis plaćanja : Donacija za Vrličku nošnju

Hvala Vam!"