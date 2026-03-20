Humanitarni koncert za Kristinu Zrinku Kožul u Mejašima: Župa sv. Spasa poziva vjernike na večer pomoći i zajedništva

Župa sv. Spasa – Split-Mejaši pozvala je vjernike i sve ljude dobre volje na humanitarni koncert pod nazivom "Korak za Kristinu", koji će se održati u nedjelju, 22. ožujka 2026., u crkvi sv. Liberana na Mejašima. Na plakatu objavljenom uz poziv navedeno je da program slijedi nakon večernje mise u 19 sati, dok je u župnoj objavi istaknuto da koncert počinje u 20 sati.

Koncert za pomoć župljanki

Prema objavi Župe sv. Spasa – Split-Mejaši, koncert se organizira za njihovu župljanku Kristinu Zrinku Kožul, samohranu majku kojoj je zbog bolesti znatno otežano kretanje. U najavi događaja iz župe poručuju da žele okupiti zajednicu oko plemenitog cilja i pomoći Kristini u prikupljanju sredstava za liječenje.

"Dragi župljani, sve vas od srca pozivamo u nedjelju nakon večernje svete mise na humanitarni koncert za našu župljanku Kristinu Zrinku Kožul", navodi se u objavi Župe sv. Spasa – Split-Mejaši. Dodaju i kako poziv nije upućen samo na dolazak, nego i na konkretno sudjelovanje u akciji pomoći. "Svih koji ste u mogućnosti pozivamo i da date svoj doprinos. Zajedno, malim koracima možemo doći do potrebnog cilja", poručili su iz župe.

Kristina: "Želja mi je vratiti korak i pokret u svoj život"

U nastavku objave prenesena je i osobna poruka Kristine Zrinke Kožul, koja je opisala svoju tešku zdravstvenu situaciju i razlog zbog kojeg traži pomoć.

"Trenutno sam, nažalost, gotovo potpuno onemogućena hodati i kretati se jer mi je dijagnoza multiple skleroze, koje imam 15 godina, uznapredovala", napisala je Kristina. Navodi kako je više od deset godina bila na standardnoj terapiji, ali bez značajnijeg poboljšanja, zbog čega se odlučila na liječenje u Rusiji.

"Odlučila sam se ići u Rusiju na transplantaciju matičnih stanica. Komunicirala sam s dvije osobe koje su imale istu dijagnozu i teško se kretale, ali nakon transplantacije su puno bolje i u mogućnosti su hodati same", istaknula je. Kristina je navela i koliko zahvat stoji te koliko joj znači svaka pomoć. "Zahvat transplantacije u Rusiji dođe 53.000 eura", poručila je.

Borba majke za novu priliku

Kristina u svojoj poruci otkriva i osobnu dimenziju svoje borbe. Ima 39 godina i majka je 14-godišnjeg sina, a njezina najveća želja nije samo liječenje, nego povratak svakodnevnom životu i samostalnosti.

"Želja mi je vratiti korak i pokret u svoj život, biti majka, kći i prijateljica koja pomaže drugima, a ne koja konstantno treba pomoć", napisala je.

Uz medicinski i financijski teret, istaknula je i snagu vjere koja je prati kroz cijelo razdoblje bolesti. "Uvijek sam vjerovala da će Gospodin iznaći put. Isto tako vjerujem sada da će providjeti sve potrebno i da ću uz Njegov blagoslov i pomoć dobrih ljudi otići u Rusiju", poručila je Kristina.

Na kraju se zahvalila svima koji joj pomažu. "Hvala vam na svakoj molitvi i svakoj i najmanjoj pomoći. Bog vas blagoslovio", zaključila je.