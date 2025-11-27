Humanitarni buvljak s dušom u Trogiru: Pridružite se i podržite zajednicu!

U subotu, 29. studenog, od 10:00 do 14:00 sati, u prostoru Male Lože na trogirskoj rivi (Stara ribarnica) održat će se Humanitarni buvljak s dušom.

Posjetitelji će moći razgledati i kupiti raznovrsne artikle – od odjeće, knjiga i igračaka, do rukotvorina. Za dodatnu zabavu pripremljena je tombula, a sve u toploj i prijateljskoj atmosferi uz kavu i glazbu.

Sav prihod od buvljaka namijenjen je za podršku štićenicima i rad udruge TOMS, čime svatko tko dođe doprinosi jačanju zajednice i humanijim inicijativama.

Organizatori pozivaju sve da dođu, pronađu nešto lijepo za sebe ili svoje najdraže, upoznaju divne ljude i postanu dio priče koja ima srce.

Svi ste dobrodošli!