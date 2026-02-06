Humanitarna akcija "Knjiga od srca" ponovno u NP Krka

Sudjelovanje je jednostavno: donesite najmanje dvije knjige u dobrom stanju, a zauzvrat ćete dobiti prekrasnu fotomonografiju Legenda o Krki na hrvatskom jeziku, jedno od najljepših izdanja JU NP Krka. U suvenirnice u Šibeniku i Drnišu knjige možete donositi od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15,00, a u suvenirnicu na Skradinskom buku svakog dana od 9.00 do 16.00.

Akcija se održava četvrtu godinu zaredom i već je postala lijepa tradicija darivanja u veljači, mjesecu ljubavi, kada obilježavamo Dan zaljubljenih i Međunarodni dan darivanja knjiga (14. veljače). Prikupljene knjige bit će darovane odabranoj udruzi ili ustanovi, čime se širi radost čitanja i daje novi život pričama koje zaslužuju nove čitatelje.

Fotomonografija Legenda o Krki, s čarobnim fotografijama Davora Šarića i poetskim tekstom Veljka Barbierija, kao savršen spoj prirode, umjetnosti i riječi idealan je poklon za Valentinovo, a može se i zadržati kao draga uspomena.

JU Nacionalni park Krka ovom akcijom aktivno potiče kulturu čitanja, darivanja i dijeljenja znanja. Jer knjige povezuju ljude, bude emocije i šire ljubav, baš poput rijeke Krke. Zajedno s nama, zaljubite se u čitanje i učinite dobro djelo – vaša knjiga nekome može promijeniti dan, nekome i cijeli svijet!